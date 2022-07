Resulta evidente que en televisión no todo es como vemos en la pantalla. Lo que no estaba tan claro era que lo que surgía en internet de manera paralela, también. Y eso es lo que ha desvelado un exconcursante de "Masterchef", al explicar cómo es la gestión de las redes sociales en el programa.

Todo comenzó en el programa de entrevista de internet Nuclium. Fue allí donde Alberto Gras, concursante de la octava edición del programa de cocina de TVE reveló cómo era la gestión de las redes. "Cuando tú entras, la productora te crea un Instagram de cero que empieza a estar activo cuando se emite el primer programa", explica el cocinero.

Este asunto supone un "problema" para aspirantes a chef: mientras se encuentran dentro del concurso no pueden manejar sus teléfonos. ¿Cómo lo gestionan entonces? Esta es la respuesta a la pregunta, tal y como revela el propio Gras: "Antes de entrar tienes que elegir a un apersona para que el tiempo que tú estés dentro y estén emitiendo te lleve el Instagram".

"Masterchef", uno de los platos fuertes de TVE

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española.