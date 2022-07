Carlos Lozano ha desvelado su "traición" a Pipi Estrada. El actual presentador de "Sálvame Sandía" ha confesado que hizo una jugarreta al que fue es su compañero de programa. Fue hace tiempo y se trata de un lío de faldas.

La confesión llegó en pleno programa, mientras hablaba con unas invitadas sobre el amor entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. "Ha habido cosas íntimas pero no amor", dijo la mujer, momento en el que Terelu Campos irrumpió en la conversación: "Puede ser sexo y no amor".

Carlos Lozano aprovechó la ocasión para meter su cuña. "No me hables de sexo y amor que llevamos una racha...", comenzó el presentador. La Campos recogió el guante: "Lo tuyo tiene delito con lo buenísimo que estás".

La conversación hizo estallar al plató de "Sálvame". Hasta Carmen Alcayde llegó a decir que hacían buena pareja. "Cuando trabajábamos juntos lo intenté y no me hizo ni caso. Me dio calabazas y yo ya no quiero saber nada", reconoció Carlos Lozano, de la que fue expareja del presentador y ahora colaborador de "Sálvame" Pipi Estrada.

Terelu, por su parte, se hizo la loca y afirmó que no tenía constancia de que Carlos Lozano le hubiese pretendido.

El caso generó gran revuelo en las redes sociales. Fueron muchos los que afearon que Carlos Lozano intentase tener algo con Terelu, que había sido pareja de Pipi Estrada, ahora en el plató de "Sálvame".