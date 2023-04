Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

Yulen se confiesa

Tras unos stories publicados por Katerina en los que se podía ver a la rusa en compañía de Yulen Pereira, han saltado las alarmas sobre un posible romance entre ambos. Ahora, el esgrimista ha hablado para dar su versión. Todo ha ocurrido en el videopodcast "En todas las salsas" de Mtmad, donde Iban Garcia, uno de los presentadores del espacio ha sacado a la luz la conversación que tuvo con el exconcursante de Supervivientes. "Ayer le escribí a Yulen y él mismo me ha dado permiso para publicarlas donde yo le mando una captura de un Tik tok con stories de Instagram donde pone "la novia de Yulen" y un audio en el que me dice lo siguiente, "Si tío es que kat y mi madre se llevaban super bien en el concurso y yo volví con ella en el avión. Estuvimos hablando todo el vuelo, y quedamos en vernos en Madrid, pero la gente... salseo pero hasta un punto".

Sin embargo, el presentador va más allá y comparte su particular impresión. "Once horas de vuelo, de conversación y baño amplio. Yo creo que aquí ha habido algo y si no esta surgiendo", indicó Iban.