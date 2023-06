La crítica de Monegal: Y en TVE, debate Sánchez-Feijóo en ‘Masterchef’.

Sigamos con los debates televisados cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Decíamos ayer que el tema estaba calentito. Lo está más que nunca. Esta misma mañana Pedro Sánchez, en alocución pública, ha propuesto seis cara a cara con Feijóo, uno cada lunes a partir del día 12, "En los seis principales medios de comunicación".

Esta propuesta la han retransmitido todos los informativos del 'telehipódromo', pero la mayoría no ha resaltado lo que después ha añadido: "Cada medio u operador podría optar por albergar el debate en uno de sus programas de mayor audiencia, o crear un espacio especial". ¡Ah! Estoy con el presidente cuando dice que "para albergar el debate se opte por programas de mayor audiencia". Efectivamente. No tiene sentido hacer colosales cara a cara y ponerlos en programas de audiencia minúscula y que no te vea ni la familia.

La posibilidad que ayer les planteaba aquí, de un debate en Tele 5 moderado por Ana Rosa y Jorge Javier (por ejemplo en una edición especial del ‘Sálvame Deluxe’), y otro en A-3TV con Ana Pastor y Pablo Motos (podría albergarse perfectamente en ‘El hormiguero’), serían ideales para conseguir esta gran audiencia a la que Sánchez aspira. Falta por decidir donde se podría ubicar el debate en TVE-1. Con las audiencias en la mano el programa de mayor éxito de TVE es ‘Masterchef’. El pasado 15 de mayo obtuvieron el máximo de la temporada, un 15’8% de cuota de pantalla y un millón y medio de espectadores. Y además ‘Masterchef’ se emite los lunes, el día elegido por Sánchez para debatir. Una edición especial con Sánchez y Feijóo, compitiendo a ver quién elabora la propuesta gastronómica más sana, más saludable, y más atractiva para la ciudadanía, tendría un tirón indiscutible. Los chefs Samantha, Pepe y Jordi ayudarían a glosar las bondades de los dos menús políticos.

Esta propuesta de Sánchez de elevar generosamente el número de debates ha subyugado mucho a Risto Mejide (Cuatro). Acaba de sugerir a ambos políticos que elijan el lugar que más les guste: en ‘Todo es mentira’, en ‘Viajando con Chester’, o en la casa que el programa ‘Gran Hermano' tiene en Guadalix, que ahora mismo está vacía en espera de destino. Apoyo esta última opción. Una ‘ratomaquia’ entre dos, encerrados en la jaula, y sin tabaco para aumentar la excitación. ¡Ah! Política y circo es una combinación imbatible.