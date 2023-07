Marta Riesco no termina de levantar cabeza. Desde su despido de Telecinco y su ruptura con Antonio David Flores, a la reportera no le están saliendo las cosas como ella quisiera. Por este motivo, su salud mental no está en el mejor momento, como ella ha reconocido en reiteradas ocasiones, y se ha alejado un poco de las redes sociales. Ahora ha ahondado en los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

Marta Riesco ha hablado sobre el asunto con sus seguidores en sus "stories" de Instagram. "Estoy un poco desaparecida de las redes y sé que muchos os preocupáis. Me están pasando una serie de cosas que son complicadas de digerir. Hay momentos en los que te encuentras mejor y en otros peor. La deslealtad de una amistad es una de las cosas más difíciles de llevar en la vida", ha afirmado.

La reportera ha abundado sobre el asunto: "Siempre he sido una persona que ha confiado en la gente. Se me acercan muchas personas a través de las redes sociales y que al final te demuestran que la suya era una amistad totalmente interesada. Estas personas que tienen este corazón suelen hacerte más daños cuando estás vulnerable. He pasado ese proceso y otros y estoy en un momento de cambios todo el rato en mi vida. Cuando levanto cabeza parece que me vuelve a pasar otra cosa".

Ahora, Riesco está tratando de superar esta situación. "Estoy intentnado sobrevivir, yendo a terapia y trabajando en redes mientras espero lo que tiene que venir, pero hay días como hoy en los que estás decepcionada con la vida y te preguntas por qué te pasan estas cosas. Hay mucha gente que dice: 'Qué raro, que todos son malos y tú eres la única buena'. Cosas así que al final la gente dice eso cuando ven que pierdes amistades".

Para ahondar en el asunto ha recordado algunos de los episodios más duros de su infancia. "Solo quiero poneros un ejemplo. Cuando yo tuve este momento de bullying en el colegio, iba a mi casa y le contaba siempre a mi madre que en el colegio me estaban insultado, que me esperaban para pegarme a la puerta del colegio... y yo recuerdo a mi madre decirme: 'Pues algo harás tú, ¿no? Porque no es normal que un grupo de 12 personas se pongan en tu contra. No es normal que no te hablen en el colegio y que te pases los recreos sola'. Cuando mi madre fue al colegio y vio lo que me pasaba comprendió que yo no estaba haciendo nada malo, sino que un grupo de personas se habían juntado con el único objetivo de machacarme", rememoró.

Aquellos momentos pasaron, tal y como ella misma contó: "Salí de eso, tuve amigos maravillosos en mi adolescencia, en los trabajos los he tenido, pero ahora sí es verda dque me vuelvo a sentir un poco así, porque escucho ciertos comentarios de personas que dicen eso. Si la gente supiera de verdad que yo no hablo porque no quiero dar publicidad y no quiero que se conviertan en personas importantes por lo que me han hecho... si supieran lo que me ha pasado en los últimos años en cuanto a amistad alucinaban. Gente que me ha dicho que no me interesa tener amistad contigo en este momento, no me puede ver contigo... o las cosas que me han ido pasando en las últimas semanas".

Marta Riesco hizo estas afirmaciones en un día de auténtico "bajón" para ella. "Hoy no es mi mejor día anímicamente, pero sé que voy a remontar. Hay muchísimo odio hacia mí en YouTube porque a esas personas les suben los seguidores y las reproducciones cuando me insultan y hablan mal de mí. Días como hoy me vulevo a sentir como cuando era pequeña y mi madre decía 'Algo harás tú'. Y lo peor de todo es que cuando te pones a analizarlo sabes que no has hecho nada, simplemente son personas malas que se ponene de acuerdo para hacer daño a otra", dijo Riesco, antes de concluir: "Creo que la vida está siendo injusta conmigo, pero remontaré".