Tras dos semanas descubriendo mundo con todo el elenco de colaboradores que formarán parte del docureality que Netflix prepara con 'Sálvame', Belén Esteban -y todos sus compañeros- llegaban este domingo a España. Muy feliz por el trabajo realizado, la colaboradora no ha estado exenta de polémicas, sobre todo por la supuesta crisis que le atribuyen en su matrimonio.

Las cámaras de Europa Press han grabado el momento de la llegada en exclusiva y le hemos preguntado a Belén por ello y lo cierto es que ha tirado de ironía: "me está esperando en casa para firmar la separación, vamos a tener la custodia de Noah, de nuestro perrito, a él le va a tocar lunes, martes y miércoles y a mí jueves viernes, sábado y domingo" y ha lanzado una pregunta al aire al escuchar la supuesta discusión que tuvo con miguel en plena calle: "¿quién lo ha visto?".

La colaboradora de televisión ha aclarado que sigue todo bien con su pareja: "la gente me conoce, no, entonces, yo no pasa nada, es lo mismo de siempre" y ha defendido de nuevo el anonimato de Miguel: "no voy a decir nada, está todo dicho, lo único que voy a decir es que mi marido es anónimo, como otra gente que no hablan de los suyos, sabes lo que te quiero decir, pero bueno".

Harta de que se hable de un supuesto distanciamiento, la Esteban cortaba las preguntas referentes a ello: "No voy a ir más con ese tema". Muy feliz por su trabajo en México, nos ha desvelado que "estoy muy contenta, vengo muy satisfecha del trabajo que hemos hecho. Nos hemos ido 43 personas y espero que cuando Netflix lo eche, la gente se divierta como nos hemos divertido nosotros".

Criticada en México

No ha entrado con buen pie Belén Esteban en la televisión mexicana. Las redes sociales se llenaron de críticas contra la ex princesa del pueblo por su inadecuado proceder durante su visita al programa corazonero “Chismorreo”, enzarzada en una discusión a gritos con Kiko Matamoros por diferencias en los comentarios sobre algunos personajes populares.

Uno de los mensajes subidos a la red califica a la de San Blas de “gritona” y pide que “no inviten más a esos dos españoles al programa”, mientras otro les calificaba de “invitados horrorosos”.

A Belén no parecen importarle las críticas porque, según nos indica una persona de su entorno, “ha regresado encantada de su viaje americano. Lo considera una experiencia maravillosa y volvería allí sin dudarlo. Asegura que se lo ha pasado muy bien y que todos le trataron fenomenal”.