La crítica de Monegal: Leonor, la futura Reina que se sigue con el móvil

Faltan pocas horas para el juramento y entronización como heredera de la corona de España de la princesa Leonor, en el Congreso de los Diputados. Quisiera resaltar el ‘Informe semanal’ (TVE1) del sábado. Allí se preguntaban: ¿cómo ven a la futura Reina esa generación llamada Z, que son los jóvenes de su edad?

Nos pusieron a tres universitarias, de 18 años, sentadas en una escalinata, con los teléfonos móviles encendidos y mirando a Leonor a través de las pantallas. Mantuvieron este diálogo: «Tías, ¿la habéis visto en los Premios Princesa de Asturias? / No, tía / Pues iba guapísima / Me encanta el vestido / Lleva los pendientes de su madre, ¿no? / ¡Qué guapa! ¡Tiene un pelazo! / Se la ve supercontenta / Es parecida a nosotras, no es un robot / Es una persona normal, claro». Esta fue la conversación. De entrada se constata lo que ya sabíamos: que no miran la tele, miran el móvil. Vistazos breves sobre la actualidad. También que su observación de Leonor es similar a cuando contemplan una ‘influencer’ de TikTok o de Instagram: el vestido, los pendientes, el ‘pelazo’, que no es un robot y lo guapa que está. Es meditable.

Otro instante me ha parecido resaltable. Cuando el programa, con énfasis, nos informaba: «¡Leonor está llamada a ser la tercera Reina titular de España!». Lo dejaron así. No concretaron. ¡Ah! Ha sido una medida de prudencia. En estos momentos de celebración monárquica no es conveniente explayarse con las dos reinas anteriores. Juana la Loca acabó encerrada 46 años seguidos a cal y canto. A la otra, Isabel II, precursora de Juan Carlos I en el arte de coleccionar amantes, la casaron con un figurante, Francisco de Asís, al que llamaban ‘Doña Paquita’ porque era homosexual; tuvo 12 hijos, muchos muertos tras el parto, y ninguno del pobre Francisco de Asís, claro, y al final Isabel tuvo que salir pitando instalándose en París, en un palacio hoy transformado en hotel propiedad de unos chinos de Hong Kong. Que en ‘Informe semanal’ hayan preferido pasar de puntillas sobre las dos reinas anteriores, es una medida de piedad. Para no amargar la celebración que ahora van a solemnizar. Pero más adelante a Leonor deberían asignarle algún preceptor que la ilumine. Yo me inclinaría por Juan Eslava Galán. Riguroso maestro de la divulgación histórica, practica el escepticismo y la retranca. Ante regias pompas y boatos, nos enseña a relativizar.