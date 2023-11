La crítica de Monegal: Nene, camúflate de ficus y hazme fotos ‘intimas’ con el Rey

Euforia en Tele 5. Con el estreno de su programa ‘De viernes’ han conseguido por fín una audiencia aceptable (14% de cuota de pantalla). "¡Exclusiva, dos bombazos!" anunciaban con entusiasmo los presentadores Beatriz Archidona y Santi Acosta. Y los bombazos eran una entrevista con Joana Sanz, esposa de Dani Alves, y otra con Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey, poniendo a caldo a su madre.

Lo más interesante de Joana Sanz fue cuando le recriminaron que se presentase como una esposa a la que su marido le ha puesto los cuernos en un momento dado, cuando lo grave --le decían-- es que tu marido está acusado de abuso sexual, y tú sigues casada con él. Era una línea de debate interesante. Pero no prosperó. Enseguida se desviaron. El otro bombazo, el del hijo de Bárbara Rey, fue el plato fuerte de la noche. Le dedicaron la primera hora y media larga. Ángel Junior proporcionó al programa titulares de impacto: "Mi madre me metía orfidal en el biberón (..) La pesadilla no era mi padre, era mi madre (..) Mi hermana no se enteraba porque desde los 13 años estaba las 24 horas drogada". Y los presentadores enfatizaban: "¡Estremecedor! ¡Brutal!" para realzar el ‘gran mérito’ de lo que habían conseguido en su programa. Y entonces llegó la bomba atómica que habían especialmente preparado. Ángel Junior soltó: "En la habitación de mi madre siempre habia mucho dinero 25, 30 millones de pesetas, pagos periódicos que le hacían por el chantaje al Rey de España. Mi madre me dijo que hiciera las fotos de las situaciones íntimas entre ellos". O sea, el niño era el fotógrafo –quizá camuflado de ficus– por orden de su madre. Dicen que las fotos las enseñarán la próxima semana. Dudo que estando Borja Prado todavía de presidente de Mediaset, enseñen a Juan Carlos en la cama con Bárbara.

Vuelve T-5 al estilo ‘Deluxe’. Repiten con Ángel Jr. lo que hicieron con Paquirrín poniendo a parir a La Pantoja. Pero hay más. Esta operación usando al hijo contando que Bárbara hacía chantaje a Juan Carlos arranca cuando Bárbara le dijo a Pablo Motos en marzo de este año –aquí se lo conté– que T-5 la había vetado por orden de "la descendencia de la mano negra". Recordemos que el presidente de Mediaset es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, el que fue opaco testaferro del rey Juan Carlos.