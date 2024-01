Antonio David Flores ha tenido que reinventarse tras ser despedido y vetado en televisión. Desde su despido tras el inicio de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, Antonio David se ha mostrado muy crítico con la que fue la productora para la que trabajaba. El exmarido de Rocío Carrasco, que lleva varios años fuera de la televisión, ganó hace unos meses una última batalla en los tribunales por la que percibirá la nada desdeñable cantidad de 150.000 euros. En los últimos años, Antonio David Flores ha sido objeto de una mayor atención debido a la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva", en el que su exesposa relató su versión de los eventos y acusó a Flores de violencia de género y maltrato psicológico. El documental generó un gran impacto en la opinión pública y generó un intenso debate sobre la violencia de género.

Y fue debido a este documental que Antonio David fue despedido de forma fulminante de los programas de Telecinco con los que colaboraba. Inició así una batalla legal contra La Fábrica de la tele, productora de Sálvame, para que declarasen su despido nulo. Aunque ganó en primera instancia, la productora recurrió la decisión judicial, llegando en la actualidad hasta el Tribunal Supremo, que sigue dando la razón al exguardia civil. La sentencia obliga a La Fábrica de la tele a indemnizarle con 120.000 euros por daños morales y 30.000 más por daños y perjuicios.

Además, el padre de Rocío y David Flores ha creaod un canal de Youtube en el que publica directos vídeos donde s emuestra muy crítico con diferentes aspectos de la televisión. últimamente TVE ha sido objeto de sus críticas dado a que su ex mujer, Rocío Carrasco ha aparecido en diferentes programas del ente público. De hecho, actualmente en una de las protagonistas de Bake Off: Famosos al horno, en el que también está Terelu Campos.

Padre de sus hijos

Antonio David también comenzó una relación con la reportera Marta Riesco tras 20 años casados con Olga Moreno. Todo ocurrió mientras la sevillana participara en la edición de Supervivientes que finalmente ganó. Sin embargo, la relación con Riesco muy criticada ay comentada en diversos programas de Telecinco (especialmente aquellos qupertenecíanan a La fábrica de la telel), terminó de forma repentina. Riesco es una persona muy activa en redes sociales que interactúa siempre que puede con sus seguidores en Instagram. A menudo, es ella la que cuenta detalles sobre su vida a los followers pero esta vez ha querido que sea ellos los que pregunten sobre aspectos íntimos de su vida.

La reportera, dedicada a su comunidad, no ha dudado en contar son filtros a las preguntas. Incluso a un tema tabú hasta el momento, su ruptura con Antonio David. A la pregunta "Antonio David. Ya está el tema zanjado interiormente? Pasé una ruptura y aún sin superar", Riesco no ha dudado en ser clara. "Está el tema zanjado interiormente. Lo que me faltaba por zanjar era darme cuenta de que esa persona no me quería, ni me quiso nunca y me lo dejó demostrado en las últimas acciones que hizo. Estaba muy equivocada con él y eso me hizo darme cuenta de que no debía estar triste por él. Cuando estás enamorada de alguien no escuchas las cosas que no quieres escuchar. Pero un día empiezas a darte cuenta de cosas que no querías ver. Me di cuenta de que la persona de la que me había enamorado no estaba ahí en el peor momento. Te das cuenta de que tú estabas equivocada y el resto no"

Por su parte, Antonio David se muestra más discreto en sus redes sociales (salvo en su canal de Youtube) y es raro ver contenido nuevo. No obstante su hija, Rocío Flores, ha sorprendido con una emotiva storie en la que se leía "Hoy me han traído el desayuno a la cama @antoniodavidflores". Un imagen que el ha compartido en su Instagram acompañada del mensaje "Te quiero rubia".