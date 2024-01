Sofía Suescun, anteriormente uno de los rostros más solicitados en la televisión, ha experimentado un cambio radical al desaparecer de la escena mediática debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, su presencia en programas del "Universo Sálvame" ha sido nula. Contrariamente, la exganadora de "Gran Hermano" se ha sumergido en diversos proyectos, destacando colaboraciones con marcas de renombre como Netflix y Amazon Prime Video en las últimas semanas.

Aunque es notable que las plataformas de video no buscan reclutarla como actriz, sino aprovechar su imagen. La razón es evidente: Sofía Suescun se ha consolidado como una "it girl", contando con una impresionante base de seguidores en redes sociales, superando los 1,3 millones, lo que la convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun anuncia su inminente paso por quirófano. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' está a punto de someterse a su primera operación estética. Una cirugía para la que la hija de Maite Galdeano se prepara con muchos nervios e ilusión.

Dentro de apenas unos días, la influencer volará hasta Tenerife, donde tiene programada su cita con uno de los mejores cirujanos plásticos de Europa. Allí, se someterá a una rinoplastia; operación que lleva queriéndose hacer desde hace años pero que por miedo nunca se había atrevido a llevar a cabo. “Una cosa que me acaban de confirmar”, avanza la novia de Kiko Jiménez a sus seguidores de Instagram a través de sus historias temporales. “Adelanto mi operación de nariz al 26 de enero”, continúa mientras pone fecha a la intervención. “Me muero de ganas, quedan 15 días”, señala emocionada. La influencer podría haberse operado en Madrid. Sin embargo, ha decidido hacerlo a miles de kilómetros de su casa. Y aunque ella no lo ha llegado a especificar, en Tenerife se encuentra un referente mundial en rinoplastias: el doctor Blas García.

Premiado en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 como el Mejor Cirujano en Rinoplastia de Europa y de España, por sus manos han pasado numerosas celebridades, como Paula Gonu; el exconcursante de ‘Supervivientes’ Oto Vans o la exconcursante de ‘La casa fuerte’, Emmy Russ.

Es por ello que todo apunta a que el doctor García será el encargado de operar a Sofía Suescun en solo dos semanas. Una operación por ultrasonido que en la que la influencer podría desembolsar entre "11.000 - 13.000 euros", según explican desde la clínica del doctor.

Salida de quirófano

Pocas horas después de operarse y alucinada con el resultado, Sofía Suescum ha sacado fuerzas para salir de la habitación e ir a pasear con Kiko Jiménez. Una demostración más de la fuerza de la exsuperviviente, que no ha tenido pudor en mostrar numerosos vídeos que ha grabado su pareja en los que le pregunta por su nariz bajo los efectos de la anestesia. Con un ‘recap’ de todo lo vivido ayer, la influencer comparte en su cuenta de Instagram los mejores momentos de este día tan largo y sobre todo muy esperado para la influencer. Además, la influencrer ha publicado una foto en sus redes sociales donde ha dejado varios mensajes que han enamorado a sus seguidores.

Lágrimas

La de Pamplona ha hecho partícipes a sus incondicionales de todo el proceso de su intervención quirúrgica para cambiar la forma de su nariz. Algo que a ella le hacía mucha ilusión, aunque también le daba cierto temor. De ahí, su nerviosismo y sus lágrimas antes y después de pasar por quirófano. los internautas no han terminado de entender la actitud de la joven de 27 años y no han tardado en afear su comportamiento con severos comentarios a través de su perfil oficial de Instagram. "Yo, que tengo un cáncer y tengo que ir al hospital a darme tratamientos obligatoriamente porque no me queda de otra, veo estas gilip*lleces y me pongo de una mala hostia...", le ha comentado una usuaria.

"¿Montar este show porque te vas a arreglar la nariz porque te da a ti la gana? No es ningún tema médico ni de salud... Sois tan cutres que sois capaces de ir a quirófano para crear contenido", "No entiendo nada. Esta chica es guapísima y joven y está llorando por una nariz. La perfección está llegando tan lejos... ¿Y si tuvieras un problema de salud? ¿Qué pasaría?" o "Eres ridícula", son algunos de los comentarios.

Pero la cosa no se ha quedado ahí, y es que han sido muchos los usuarios que han ido en la misma línea: "Ojalá nunca tengas que pasar por una quimioterapia o radioterapia. Entonces, llorarías más. Te deseo mucha salud y que nunca tengas una enfermedad grave, que todos tus sufrimientos sean cirugías estéticas...".