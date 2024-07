La crítica de Monegal: Sin el flotador de la Eurocopa, TVE se hunde con los Iglesias

Se le acabó a TVE abanicar sus audiencias con la Eurocopa. Concluido el refresco de la competición futbolística, regresan a la realidad más tremenda: vuelven a sudar copiosamente.

Este programita de reformas chapuceras (‘Los Iglesias, her-manos a la obra’), que han comprado tan alegremente a 244.664 euros por capítulo –y multipliquen por ocho, porque ocho son las entregas contratadas– ha alcanzado en su segunda emisión un 6,8% de cuota de pantalla. Si el criterio –o mejor dicho, la falta de criterio– de la actual TVE es dedicarse a financiar a Chábeli y a Julio Iglesias Jr –y en ‘Lazos de sangre’ a glorificar las peripecias matrimoniales y extramatrimoniales de la nietísima de Franco–, si este es el camino a seguir, les propongo que en lugar de que los Iglesias le arreglen la casa a Omar Montes, procedan a hacerle una buena decoración de interiores a Mario Vargas Llosa. El programa será igual de bochornoso pero si participa también en este evento decorativo la mamá de los ‘her-manos’, la señora Isabel Preysler, quizá consigan al menos un repunte de audiencia.

Regeneración inconcreta

Hay consenso general: en todos los informativos de las cadenas he visto que señalan que la propuesta de Pedro Sánchez sobre la regeneración contra el fango ha sido totalmente inconcreta. A mí me parece un alivio, francamente. Substituir el Código Penal, y el Civil, por una lista negra, sería tremendo. Decía la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer, alocución difundida en todas las cadenas: "Se acabó la financiación pública para pseudoperiodistas". Y añadió: "La ley va a impedir que quienes practicando el pseudoperiodismo vulneren los códigos deontológicos de la profesión periodística". Soseguémonos. Después de la intervención del Presidente de hoy en el Congreso parece que no se ha encontrado todavía a esa excelsa persona, o conjunto de criaturas selectas, que decidan qué es el pseudoperiodismo, y qué es el periodismo del bueno. Decía Vicente Vallés, en el informativo de más audiencia de la noche de todo el telehipódromo (A-3 TV): "Se propone eliminar algunos delitos de injurias, pero al mismo tiempo podrían anunciarse medidas para frenar (y condenar) a quienes publican informaciones sobre el Presidente y su familia". ¡Ah! Vallés ha descubierto finalmente el arte de la paradoja.