El regreso de Dexter que nos merecíamos

Tras dos intentos fallidos de resucitar a Dexter en la televisión, puede sonar a cachondeo decir que a la tercera va la vencida. Es inevitable reaccionar con escepticismo cuando alguien sostiene que Dexter ha vuelto por todo lo alto. Ya nos lo habían dicho tantas veces en el pasado que no sabíamos si esta vez iba en serio. Así que el inesperado éxito de 'Dexter Resurrección' ha sido toda una sorpresa, porque de esta nueva serie nadie esperaba nada. Sin embargo, el retorno del asesino en serie favorito de la audiencia ha estado a la altura del legado del personaje. La serie ha sabido captar la esencia del porqué fue uno de los grandes títulos de la oferta televisiva hace ya casi un par de décadas. En el fondo, todos queríamos que este regreso fuera triunfal. Por este motivo, no nos ha importado hacer un salto de fe y ponernos una pinza en la nariz tragando con determinadas cosas y situaciones absurdas del primer episodio. Pasar el breve momento de un mal trago, todo con tal de que nos trajeran al personaje con el que esperábamos reencontrarnos y que nos garantizaran una vuelta a las esencias.

Dexter se estrenó en años cruciales que dieron inicio a la edad dorada de las series de televisión. En 2006, en HBO se acercaba el final de títulos míticos como 'Los Soprano' o 'The Wire'; mientras que en las teles en abierto barrían fenómenos como 'Lost', 'Prison Break', '24' o 'Anatomía de Grey'. Aún no teníamos Netflix, cuyo modelo de negocio era ofrecer servicio de videoclub de las temporadas completas de todas esas series. Dexter era uno de los títulos de Showtime, con el que la cadena de cable pudo mirar de tú a tú y sin complejos a las cadenas rivales durante ocho temporadas. Su actor protagonista Michael C. Hall venía de cerrar una serie mítica como 'A dos metros bajo tierra' y nos ofrecía un personaje totalmente diferente al que nos había acostumbrado en su serie anterior, aunque sí que estaba íntimamente ligado con la muerte. Dexter Morgan era un asesino en serie, cuyas víctimas eran todos aquellos criminales que conseguían salir impunes de sus delitos por fallos o agujeros de la Administración de Justicia. Seres despreciables que arrancaban los aplausos del público cuando acababan envueltos en plástico sobre la mesa de Dexter y este les pasaba a cuchillo. Las cuatro primeras temporadas de Dexter nos brindaron algunos de los mejores momentos televisivos de esa primera década del siglo XXI. Por lo que decir que este nuevo regreso está a la altura de aquellos tiempos, no es cualquier cosa.

Ya hemos comentado en otros artículos que Dexter tuvo un mal final porque los productores no se atrevieron dar al personaje la despedida que se merecía. A la desastrosa última temporada, intentaron ponerle remedio en Dexter New Blood. Pero fue peor el remedio que la enfermedad. Aunque en la cadena no se dieron por vencidos. Con la precuela emitida a comienzos de este año ('Dexter Pecado original'), nos despertaron el gusanillo recordándonos aquellos viejos tiempos. El problema de 'Original Sin' es que no aparecía en ella ninguno de los actores originales, sino que a sus personajes los interpretaban otros más jóvenes. Y claro, no era lo mismo. Con 'Dexter Resurrection', SkyShowtime se dio cuenta de que era innecesario tener todos esos spin offs con sucedáneos si podía tener a los originales. No solo canceló la precuela, sino que fulminó ese otro proyecto centrado en Trinity, uno de los antagonistas más míticos de Dexter, para centrarse en este nuevo proyecto con Michael C. Hall en todo su esplendor. Aunque, eso sí, los años han pasado también para el actor y los achaques se le notan. La precuela no fue para nada, ya que quedaba integrada en la cronología oficial de la serie por amor y gracia de la retrocontinuidad. En una temporada en que los antihéroes parecen haber vuelto a la televisión, tras el éxito de serie como 'The Boys', 'Ripley' o 'El Pingüino', o cualquiera de los títulos salidos de la factoría de Taylor Sheridan, teníamos el terreno abonado para volver a sacar a Dexter del fondo del baúl.

En 'Dexter Resurrection', el personaje cambia de escenario. De Miami a Nueva York, una ciudad donde las actividades del Carnicero de la Bahía podrían aún pasar más desapercibidas. Un clima menos caribeño en la ciudad que nunca duerme y donde Dexter descubre que hay otro asesino en serie matando a chóferes de VTC que le ha usurpado uno de sus alias: el Oscuro Pasajero. Esta es la excusa que necesita para volver a las andadas, mientras trata de ayudar a su hijo Harrison en una acusación por asesinato. La caza de su nueva presa le acabará poniendo en el camino de un club de asesinos en serie con el que los productores no han escatimado en hacer los mejores fichajes. La serie siempre ha sido mejor cuando Dexter ha tenido enemigos a su altura. Aunque no sé si esta es una expresión muy adecuada, esta vez ha sido así, porque el jefe de ese tinglado es Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos', que interpreta a un millonario que bien podría haberse unido al trío de villanos de 'Solo asesinatos en el edificio'. El papel de su fiel y eficiente guardaespaldas recae en Uma Thurman, que bien podría ser alguno de los fieles ejecutores al servicio de los mejores enemigos de James Bond. Para el club de asesinos en serie, tenemos a actores de la talla de Neal Patrick Harris ('Cómo conocí a vuestra madre'), Krysten Ritter ('Jessica Jones'), Eric Stonestreet ('Modern Family') y David Dastmalchian ('Murderbot'). Caras muy conocidas para los seriéfilos y que nos garantizan que contemos con un amplio repertorio de personajes antagonistas, con los que la acción no decae ni un solo momento en toda la temporada.

En estos nuevos episodios, se han empezado a sentar las bases para un nuevo plantel de secundarios en torno a los que Dexter se moverá en Nueva York, aunque no faltan los cameos y las apariciones de los personajes de la anterior etapa de Dexter Morgan en Miami. Algunos de ellos ya fallecidos en la anterior serie, por lo que llama la atención eso de ver a algunos de estos personajes envejecidos. ¿También pasan los años para los habitantes en el más allá? El primer episodio de esta nueva temporada nos llega a traer de entre los muertos a algunos de los grandes enemigos del pasado de Dexter. Escena que sirven para dejarnos claro que pretenden hacer una temporada a la altura del legado que dejaron aquellas en las que debutaron. Tampoco hay que olvidar que el cambio a Nueva York en otras series de Showtime no siempre han funcionado. Ahí tenemos a Ray Donovan cuando se mudó de Los Ángeles a la Gran Manzana. Y él ni siquiera tuvo un final, por la abrupta cancelación de la serie tras dos temporadas en el nuevo escenario.

Esa nueva familia que le acoge en Nueva York como uno más está un poco pegada con calzador, pero Dexter siempre ha necesitado usar a otros como coartada para aparentar ser una persona normal. También destaca el personaje de la detective de homicidios de Nueva York Claudette Wallace (Kadia Saraf) cuya mente tiene la capacidad de deducir lo que pasó en la escena de un crimen con precisión milimétrica, como su fuera una visión que solo funciona mientras escucha el 'Staying Alive' de los Bee Gees. El personaje prometía y merecía un mejor desarrollo, que quizá nos llegue en la segunda temporada. Afortunadamente, en Dexter Resurrection no parece que vaya a pasar lo mismo.

Con un Dexter más envejecido y que se ha reencontrado con su hijo, la serie podría parecer que la serie buscara un tono más crepuscular. Pero nada de eso. Dexter Resurrection es más irónica, cargada de humor negro y sabe reírse de sus tramas más alocadas. La intensidad se ha dejado atrás para recordarnos qué es lo que nos gustaba de la serie, sin limitarse a ser un fan service. La segunda temporada ya se está encarrilando y puede que veamos en ella algunos de los cabos sueltos que han quedado abiertos. Dexter ha vuelto y, por mucho que se ría de sí mismo, lo ha hecho muy en serio.