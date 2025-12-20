"The Morning Show", bodas rojas y traiciones en los despachos de la tele

Todo empezó con un escándalo sexual. Un caso de acoso en el informativo matutino más influyente de Estados Unidos es el que provocó que se desenvainaran los cuchillos. Comenzaba así una guerra por el control de una de las principales cadenas del país. Una lucha por el poder en los despachos de los ejecutivos que podía ser más cruel que una Boda Roja de Juego de Tronos con tal de conseguir el primer premio y donde un despiste puede dejar a uno fuera de juego. El terremoto sacude incluso las Bolsas, dejando claro que la crisis va más allá del periodismo. De esta manera arrancaba en 2019 The Morning Show, una de las series que formaban parte del buque insignia con el que Apple se aventuraba por aquel entonces en el mercado de las plataformas digitales, con programación propia para hacer frente a Netflix, HBO y Amazon Prime. Con algún que otro parón, la serie no ha perdido relevancia a lo largo de estos años y ha cerrado una satisfactoria cuarta temporada que le ha brindado en bandeja de plata la renovación a la quinta, que probablemente no se hará esperar.

La pareja protagonista, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, fueron iconos de la comedia romántica norteamericana de los noventa y hermanas televisivas en el momento en el que Friends se encontraba en la cima de las audiencias. Ellas son el sostén de la serie, del mismo modo que en la trama les corresponde a ellas seguir ocupando el centro cuando el foco amenaza con apagarse. Aniston interpreta a Alex Levy, la veterana presentadora, que se queda sin su compañero al estallar el escándalo. En medio del fuego cruzado, llega Bradley Jackson, el personaje de Witherspoon, una periodista de provincias a la que el hecho de estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado la sitúa en el disparadero del estrellato.

Pese al pasado común de las dos actrices, uno podría pensar que estamos ante una comedia, pero la serie está muy lejos de serlo. Es uno de esos títulos que aspiran a ser uno de los pesos pesados de la plataforma. Un reparto de lujo y una producción cuidada han hecho que se mantenga en primera línea dentro del streaming. Desde el principio siempre ha estado muy ligada a la actualidad, por eso de que sus protagonistas son las presentadoras de un informativo de televisión. La serie arrancó con el Me Too, pasó a la pandemia en su segunda temporada, se adentró en la crisis de los medios tradicionales y la irrupción de las nuevas plataformas en la tercera; y en esta cuarta la trama ha girado en torno a los deep fakes y el uso de la inteligencia artificial para erosionar la realidad. ¿Abordará la quinta temporada el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el resurgir de las ultraderechas? Lo cierto, es que la serie se ha mantenido a una cierta distancia de la crispación política del país. Solo hubo una trama en la tercera temporada relacionada con el asalto al Capitolio en el año 2021. Tiene ahora una oportunidad para contarnos cómo el periodismo independiente puede desafiar a los poderes establecidos.

Hay un contraste entre lo que se ve en la pantalla y la carrera de las dos actrices protagonistas. En la trama, Alex es la maestra de ceremonias que enseña a su nueva pupila los secretos del periodismo en la televisión. Aunque con cierto temor a que le acabe usurpando el puesto, eso sí. En la realidad, Witherspoon hace años que se deshizo de su etiqueta de actriz de comedia romántica y fue a partir de Big Little Lies cuando logró prestigio como actriz dramática y productora de sus propios proyectos. Digamos que aquí enseña a su compañera de reparto a adentrarse en nuevos géneros.

Además de la vinculación con Friends de las dos protagonistas, hemos tenido a intérpretes de otras serie míticas en papeles recurrentes. El presentador caído en desgracia, Mitch Kessler, está interpretado por Steve Carell, uno de los personajes más carismáticos de The Office. También hemos tenido a Julianna Margulies, la protagonista de The Good Wife; y a Jon Hamm, el galán de Mad Men. En esta última entrega, se han sumado al reparto actores de la talla de Jeremy Irons y la francesa Marion Cotillard.

La serie se ha convertido en una reivindicación de la actividad del periodismo en unos tiempos en los que predominan las posverdades y los relatos alternativos. Las protagonistas han mostrado un compromiso con la verdad, hasta el punto de tomar la decisión de poner en riesgo sus propios puestos de trabajo para emitir reportajes incómodos para sus propios jefes. Puede parecer ingenuo que en estos tiempos que corren se siga creyendo en aquello de que la verdad os hará libres, o la necesidad de mantener encendido el foco para evitar los excesos del poder. Al menos la serie no ha perdido la fe en el sentido crítico de sus seguidores. La serie muestra que aunque el mundo cambie y las noticias se multipliquen, la verdad sigue siendo un valor por el que luchar.