Alejandra Rubio presenta su primera novela: de la ausencia de Terelu Campos al apoyo incondicional de Carlo Costanzia

Llegó el gran día para Alejandra Rubio. Este 13 de mayo las librerías españolas rellenan sus estanterías con la primera novela de la hija de Terelu Campos, 'Si decido arriesgarme'. Por ello, esta mañana ha tenido lugar en La Casa del Libro de Madrid la presentación del ejemplar que supone su debut como escritora. Radiante y presumiendo de segundo embarazo, Alejandra no solo se ha limitado a hablar sobre su gran proyecto, también ha aprovechado la ocasión para despejar la duda sobre su regreso a la televisión y pronunciarse sobre la preciosa familia que está formando junto a Carlo Costanzia.

Preparada para las críticas

"Lo primero, dar las gracias a Carlo. Con muchos nervios, estoy atacada, desde que me he levantado esta mañana me va el corazón a mil. Es un día muy importante para mí, así que la espera se me ha hecho eterna pero ya ha llegado el día", ha comenzado.

Lo que sin embargo no le quita especialmente el sueño son las críticas que recibirá tras su debut como escritora: "De los que lo han leído no le voy a dar ninguna importancia. Al final, bueno, que me critique alguien que sepa de esto, pues es otra cosa, pero lo escucharé encantada, ¿no? Siempre estoy abierta a mejorar." Consciente de que se trata de su primera novela y habrá muchas cosas que mejorar, estará "encantada" de recibir críticas constructivas de personas relacionadas con el mundo literario, considerando que eso es lo que tiene que hacer.

Una presentación marcada por la ausencia

Otra de las cosas que más ha llamado la atención tanto al público como a la prensa es que no haya acudido al acto su suegra, Mar Flores, así como tampoco su madre, Terelu Campos. Algo que la propia Alejandra ha querido aclarar con una frase tan contundente como sincera: "Mi familia me apoya donde me tiene que apoyar y no necesito exponerlo públicamente para hacer ver absolutamente nada. Ellos me quieren en casa, que es donde tiene que ser."

Un duro camino

La puesta en marcha de esta novela coincide con el primer embarazo de Alejandra. Una situación que para la escritora supuso ralentizar los tiempos del desarrollo de su libro. "Es verdad que he tenido más parones de lo normal y por eso han sido casi dos años. Pero bueno, siempre muy acompañada, muy apoyada y eso me ha hecho tener la fuerza de continuar y de acabar este proyecto", apuntaba la influencer.

Homenaje a su abuela

Otra de las confesiones que más ha ensimismado y emocionado al público está relacionado con la primera página de su libro. Por su puesto, las apuestas eran del todo seguras y ha sido la gran María Teresa Campos la afortunada de llevarse la dedicatoria del primer ejemplar de su nieta. Un homenaje a su legado y trayectoria personal, pero sobre todo a su papel como abuela. Una sorpresa también para su madre y Carlo, que comenzaron hace poco a leer el libro y que aun no lo han terminado. "Cuando sepa su feedback os contaré. Espero que sea bueno", señalaba.

¿Cómo está viviendo esta nueva etapa?

Tras hacer pública su retirada de la televisión, Alejandra ha reconocido que su faceta como escritora es "su plan A". Aún así, y ciñéndose al dicho "nunca digas nunca", no cierra la puerta a un posible regreso como colaboradora. Respecto a esta nueva etapa de su vida asegura estar tranquila, pese haber hecho frente a una etapa más complicada.

Arropada por Carlo Costanzia, con el que ha protagonizado un cariñoso beso ante las cámaras, Alejandra ha revelado tras la presentación que está llevando su segundo embarazo "muy bien", afirmando entre risas que por el momento no han decidido el nombre de su primera hija.