Kiko Rivera, harto de las críticas, estalla con un fan en pleno concierto: "La que es cantante es mi madre"
El DJ ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático
EP/E.F
Kiko Rivera ha vuelto a acaparar el foco mediático. Sin pelos en la lengua, el DJ se ha situado de nuevo en el centro de la polémica durante su actuación este fin de semana en las fiestas de Archena (Murcia).
El incómodo desencuentro se produjo cuando una persona del público decidió criticar su actuación. Lejos de esquivar la confrontación, el hijo de Isabel Pantoja, acompañado por su pareja, Lola García, respondió con una frase tan contundente como inesperada. Sin moverse de la mesa de mezclas y con una amplia sonrisa, se dirigió al asistente para lanzarle un dardo con guiño incluido a su madre.
"¿Quieres cantar tú? Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre", comenzó diciendo, dejando claro que reconoce el talento artístico de Isabel Pantoja.
Sin pelos en la lengua, no dudó en continuar con su réplica: "Tienes que saber de dónde vienes. Ven a bailar, a disfrutar. Mira, esta va a lo mejor por ti", expresó mientras interrumpía momentáneamente el espectáculo y fijaba la mirada en la persona que había cuestionado su calidad vocal.
Acto seguido, le dedicó una canción mientras lo señalaba y acompañaba la escena con gestos expresivos: "Tú no me quieres por lo que soy, tú me quieres por lo que tengo. Cuando me muera, pal hoyo voy, y mientras tanto sigo jodiendo. Y tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que si no eres feliz con tu vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?". Se trata de un tema que tanto Kiko Rivera como Lola García suelen utilizar para responder a las críticas y ataques que reciben habitualmente a través de las redes sociales.
Un gesto que ha vuelto a situar al hijo de la tonadillera en el centro del debate y que ha sorprendido tanto a visitantes como al panorama social.
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