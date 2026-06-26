Alejandra Rubio estalla ante las críticas por las ventas de su libro: "No acepto consejos de gente irrelevante"

Alejandra Rubio, que en los últimos meses ha dado el salto al mundo editorial, sigue generando titulares tanto por su carrera como por las polémicas que rodean su nombre. En plena era de cifras, rankings y comparativas constantes, la joven influencer ha tenido que enfrentarse a los comentarios sobre las supuestas ventas de su libro, unos datos que han circulado recientemente y que han levantado debate en redes y medios.

Lejos de entrar en la polémica, la hija de Terelu Campos ha optado por restarle importancia con ironía. "¿El estudio lo ha hecho Luis Pliego, no? (...) Eh, no, pero bueno, que no pasa nada, no voy a dar explicaciones al respecto", ha comentado con tono desenfadado, dejando claro que no piensa alimentar la controversia.

La colaboradora televisiva ha ido un paso más allá al marcar distancia con quienes cuestionan su trabajo: "No suelo aceptar consejos de gente que para mí no es muy relevante". Unas palabras que reflejan su postura firme ante las críticas, al tiempo que defiende el momento profesional que está viviendo. "Estamos súper contentos y eso es lo que importa, ¿vale?", ha añadido, zanjando el tema.

Sobre su futuro en la escritura, Alejandra ha preferido mantener el misterio. Ante la posibilidad de un segundo libro, la influencer no ha querido confirmar nada: "Muchas gracias, ya os lo contaré", ha respondido, dejando en el aire si ya trabaja en un nuevo proyecto editorial.

Con esta actitud, demuestra una vez más que prefiere centrarse en su trayectoria y dejar que los resultados hablen por sí solos, mientras continúa consolidando su presencia tanto en televisión como en el mundo editorial.