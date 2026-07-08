María 'la jerezana' rompe su silencio y confirma su discusión con José María Almoguera en la boda de Suso y Marieta

José María Almoguera y María 'la jerezana' se convirtieron en dos de los protagonistas inesperados de la boda de Suso Álvarez y Marieta, celebrada el pasado 3 de julio en Toledo, después de que saliera a la luz la discusión que ambos habrían mantenido durante la celebración.

Según desvelaron varios programas de Mediaset, la pareja protagonizó un desencuentro de madrugada por sus diferentes planes para el final de la fiesta. Mientras María quería marcharse junto a otros invitados para compartir un VTC y abaratar el coste del trayecto, el hijo de Carmen Borrego prefería seguir disfrutando de la discoteca, aunque eso implicara asumir un gasto mayor en el transporte de vuelta.

Tras las declaraciones de Carmen Borrego, que restó importancia al episodio al asegurar que todo se debió a "una tontería" y que no entendía el revuelo generado ni los rumores de crisis entre su hijo y su pareja, ahora ha sido María quien ha querido explicar qué ocurrió realmente.

"Marieta estaba preciosa y la boda fue muy bonita, espectacular. Fue increíble", ha comenzado diciendo. A continuación, ha reconocido que sí existió una discusión con José María, aunque ha insistido en que "fue un malentendido, un momento puntual".

"No creo que seamos la única pareja en el mundo que discute. Pienso que la mayoría lo hace y ya está. Todo está solucionado, todo está muy bien y no hay nada más que decir", ha asegurado. Además, ha confirmado con un escueto "nada más, nada más" que el origen del desencuentro fue, efectivamente, que ella quería compartir un Uber para regresar mientras su pareja prefería quedarse un rato más de fiesta.

"Fue un malentendido y ya está. Todo está muy bien", ha zanjado, dejando claro que su relación atraviesa un buen momento y que lo sucedido durante la boda ya forma parte del pasado.

Sobre lo que sí ha preferido guardar silencio ha sido acerca del incómodo momento que vivió su suegra durante el convite, cuando Diego Matamoros se sentó a su lado. En los últimos meses, el colaborador se ha mostrado especialmente crítico con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, lo que habría provocado el malestar de Carmen Borrego.

"Ah, yo de eso no voy a decir nada. Ella ya se ha explicado y nada más", ha respondido María, en referencia a las declaraciones de su suegra, quien reconoció que llegó incluso a cambiarse de sitio porque no quería compartir mesa con una persona que, según sus palabras, "ha hecho tanto daño" a su familia.

"Yo no voy a comentar nada de eso. Te lo agradezco, pero no. Nada más que decirte", ha concluido, evitando pronunciarse sobre la polémica.