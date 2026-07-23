Kiko Rivera emite un comunicado urgente sobre su estado de salud: "He vuelto a sufrir un ictus"
El DJ ha tenido que cancelar todos sus compromisos profesionales tras este revés de salud
EP
Horas después de anunciar a través de sus redes sociales la cancelación de todos sus compromisos profesionales para este verano debido a un "problema grave" de salud sobre el que no dio ningún detalle, Kiko Rivera ha emitido un comunicado urgente para dar la última hora sobre su estado y revelar la razón de su hospitalización de urgencia ante las crecientes especulaciones sobre qué le ocurría realmente.
En torno a las 10.00 horas, y consciente de que la preocupación no dejaba de aumentar, el hijo de Isabel Pantoja ha tomado la palabra para comunicar que "he vuelto a sufrir un ictus", desvelando que "esta vez ha sido un poco más fuerte" que el que sufrió en octubre de 2022 y del que afortunadamente se recuperó sin secuelas.
"Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares" ha añadido, apuntando que las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos por su guerra abierta contra su exmujer Irene Rosales, su reconciliación con su madre, o el estado de abandono de Cantora han influido directamente en este nuevo revés de salud.
Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a sus seguidores asegurando que "afortunadamente estoy bien". Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo" ha expresado, reconociendo que "la vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla".
"He intentado cuidar mi salud y seguir adelante, pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir. A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo" ha afirmado, anunciando que "ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas".
Un comunicado en el que además ha aprovechado para "dejar algo muy claro". "Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria. Lamentablemente, he comprobado que hay personas que hablan más de la cuenta, por lo que os pido que no deis credibilidad a nada que no proceda de esas fuentes" ha sentenciado.
"Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro respeto, vuestro cariño y por estar siempre ahí" ha concluido, agradeciendo los mensajes de preocupación que ha recibido desde que salió a la luz su problema de salud y pidiendo respeto para afrontar su recuperación con tranquilidad.
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