La Ruleta de la Suerte es uno de los programas con más historia de la televisión. De hecho podríamos decir que es uno de los clásicos. Muchos espectadores se sorprendieron hace unos años cuando Antena 3 decidió rescatarlo del baúl de los recuerdos. Pero a juzgar por lo que sabemos a día de hoy ha sido todo un acierto. Son muchos los concursantes que han acudido al programa presentado por Jorge Fernández para tratar de resolver todos los paneles, acumular la mayor cantidad de premios posibles y triunfar con el gran panel final. Pero a pesar de todas estas décadas en antena hay cosas que siguen sorprendiendo.

Hace días el programa tuvo algo que celebrar: casi dos millones de espectadores al otro lado de la pequeña pantalla. Algo que no sucedía desde hace tiempo. De hecho fue su máximo de temporada, Un dato que dejó con la boca abierta a más de uno.

Las buenas noticias se suman para este espacio presentado por Jorfe Fernández. El presentador conecta con una audiencia que cada mediodía acude a divertirse con los paneles y los concursantes que participan. Además, a todo ello hay que sumar los minutos musicales con los que cuenta el concurso, amenizados por una banda de rock que ya se ha convertido en una parte destacada de la Ruleta de la Suerte.

Jorge Fernández, decidió sorprender a todos los presentes convirtiéndose en el vocalista del grupo por un momento y hacer alas de una habilidad que, hasta el momento, no había mostrado. "Le decía a Joaquín en directo, antes de irme igual me lanzo y la toco", explica. A lo que el músico le decía: "No no, que no está en el repertorio, no tenemos tiempo"- ¿Qué ocurrió? Jorge no dudó en hacerlo y el resultado fue increíble. "Todos se echaron las manos a la cabeza pensando: la va a cagar”. "Lo pensaron, pero no la cagué y fue un momento único", reconoció el cantante en su cuenta de Twitter.

Jajjajajajja... lo pensaron, pero no la cagué y fue un momento único!!!🤘🏼🤘🏼 https://t.co/PJsMAzHcVX — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) 6 de marzo de 2021

Joaquín Padilla, cantante de la banda, también quiso reconocer la actuación del presentador. "Fue brutal!!! Un recuerdo precioso socio!!!", escribió en la red social del pájaro.

Parece que el formato en el que los concursantes tienen que intentar adivinar la frase o las letras que se esconden detrás de un panel sigue triunfando. Pero no sólo eso. El programa ha conseguido crear además un lenguaje propio sobre todo por la buena relación que existe entre el presentador, la azafata y el cantante de la banda, los tres auténticos protagonistas.

Pero si hay algo que destaca por encima de todo, además de los concursantes y del clásico coche que se sortea como gran premio final, eso es el público, que está más que presente. Y eso que durante la pandemia Antena 3 se vio obligada a parar las emisiones de este concurso porque no tenía sentido rodarlo con las restricciones sanitarias que había vigentes. Por lo tanto hubo que repetir algunos.