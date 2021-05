Pasapalabra continúa imbatible cada tarde en su franja horaria y es líder de audiencia indiscutible frente a sus rivales. El programa de Antena 3 acaba de cumplir un año en la cadena privada y vive dentro de un sueño que espera que no acabe. La audiencia le respaldas y apoya cada tarde los duelos entre concursantes por hacerse con el millonario rosco.

En estos momentos, el espectador asiste cada tarde al épico enfrentamiento entre Pablo y Javier, dos pesos pesados que demuestran día a día sus amplios conocimientos en duelos asombrosos. Sin embargo, algunos espectadores se han quejado de un supuesto favoritismo por parte del programa a Pablo, el concursante que más tiempo lleva en antena en los últimos meses. "No se da el mismo trato a los concursantes de Pasapalabra, veo que a Pablo se le trata mejor en el rosco", decía un usuario.

La sonada respuesta de un concursante de Pasapalabra a Pablo Casado

Pablo Díaz se hace viral en redes sociales, pero no precisamente por su participación en 'Pasapalabra'. El participante del concurso de Antena 3 le dio un zasca a Pablo Casado a raíz de un tuit en el que mezclaba las corridas de toros con su característico concepto de libertad: "En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad".

"Uno: el derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él. Dos: estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero PÚBLICO. A lo mejor tan, tan liberales no sois", aseguró el violinista en su cuenta de Twitter citando la publicación de líder del Partido Popular.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.