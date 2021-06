María Patiño ha conseguido convertirse en la estrella absoluta de los fines de semana en Telecinco. Su programa bate record de audiencia cada semana y la polémica está servida en cada entrega. ¿El secreto? Las exclusivas que sacan a la luz junto a la fuerza de su presentadora, María Patiño, quien ha conseguido ganar a partes iguales seguidores como "haters" en las redes sociales.

En los últimos meses, la presentadora de Socialité no ha ocultado las diferentes operaciones estética a las que se ha sometido para estar más a gusto con su cuerpo. Ahora, la televisiva periodista ha contado que hace dos meses acudió a Clínicas Diego de León para hacerse una Lipo VASER, con el objetivo de hacerse una remodelación corporal 360 en alta definición, una técnica que se utiliza tanto para extraer grasa corporal como para definir, tonificar y reafirmar la piel, logrando así la conocida como cintura de avispa.

Concretamente, ahora se ha sometido a una cirugía mínimamente invasiva en el abdomen para eliminar los pequeños cúmulos de grasa que se le han ido acumulando con el paso del tiempo y que no desaparecían ni con entrenamientos específicos en el gimnasio y llevando una dieta saludable.

Con esta innovadora operación, María Patiño ha logrado eliminar el aspecto redondeado que tenía su tripa: "No estaba contenta con la zona del abdomen, a pesar de que hago ejercicio de manera regular. Quería remodelar el abdomen, la cintura y la parte de detrás de la espalda y obtener un resultado natural", comenta. "Fue una intervención con anestesia pero sencilla. A las 4 horas me fui a mi casa y cinco días después ya estaba presentando 'Socialité". No tuve ninguna molestia en el postoperatorio y a los 15 días ya podía hacer algo de deporte. Dos meses después, el resultado es muy satisfactorio".

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

El éxito es tal que hasta la presentadora, María Patiño, se ha convertido en tema de conversación en otros programas como Viva la Vida, en donde se ha hablado mucho de sus cambios de imagen y de sus cirugías estéticas. La audiencia se quedó sorprendida al saber, de hecho, que Patiño tiene sólo 49 años.