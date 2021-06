El reality Supervivientes continúa su andadura en Telecinco en una edición en la que están teniendo muchos altibajos, duelos inesperados con Antena 3 y muchas polémicas. Una de las que más se han repetido es la de los repentinos cambios en la parrilla y el baile de horarios que ha terminado por cansar (y mucho) al público.

"El próximo expulsado se sabrá en la gala del jueves, sí he dicho jueves", ese era el mensaje con el Jordi González anunciaba el nuevo cambio de fecha del reality. "A partir de la semana que viene empezamos a mover sus días", comentaba a continuación para explicar que la edición comenzará en Telecinco y posteriormente se moverá a Cuatro. Todo ello se sebe a la retransmisión de la Eurocopa por parte de Mediaset. La cadena no quiere tampoco renunciar a sus programas estrella como Sálvame o el propio Supervivientes y por ello están haciendo cambios continuamente en su parrilla.

Todo ello ha molestado a la audiencia que no ha dudado en criticar la decisión en incluso tratar de "boicotear" la emisión. "Se están luciendo estos de telecinco y lo peor de todo, es que ni disimulan. Tanto que viven de la audiencia y los tratan de la peor manera.Tendrian que boicotear de una vez,a esta gente y se quedaran solos con sus trampas, para cargarse a Antena 3", se quejaba una usuaria.

Desvelan el "tongo" de Supervivientes para que gane una concursante

Los concursantes de 'Supervivientes 2021' se disputaron la pasada semana una semifinal del juego de líder que no estuvo exenta de polémica. Durante el transcurso de la gala 'Tierra de nadie', Lara Álvarez abroncó a Tom Brusse por su cuestionable estrategia para alzarse con la victoria. Pero eso no fue la única crítica. Ni mucho menos. Algunos dicen que se hizo tongo para que gane en algún momento Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, el ex de Rocío Flores al que se expulsó de Telecinco cuando se hizo público el documental "Contar la verdad para seguir viva".

Pero ¿qué pasó con Tom? Los náufragos debían mantener el equilibrio sobre una plataforma situada a pocos metros del agua, con la única ayuda de una cuerda. Aunque todos ellos podían ingeniárselas para desestabilizar a sus contrincantes, Tom fue un paso más allá y le propinó una patada a Omar Sánchez, provocando que este cayera al mar.

"Eso no está permitido. Bájate, Tom", dijo de inmediato Lara mientras el novio de Anabel Pantoja se quejaba: "¡Eso no se puede hacer!". Para aclarar lo sucedido, la presentadora explicó que la organización del reality iba a revisar las imágenes de la prueba: "Van a tomar una decisión. Estamos aquí para hacer las cosas lo mejor posible".

El concursante marroquí trató de justificar su patada, pero Lara le recordó que eso no estaba permitido: "Una cosa es divertirse, mover el tronco, y otra cosa es darle una patada a tu compañero". "Está grabado, las normas las ponemos nosotros", apuntó la asturiana antes de afear la actitud de Tom: "Cuando se os dan unas normas, es para que juguéis de manera limpia".