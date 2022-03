Centrada en el concierto homenaje a su madre que se celebrará el 8 de marzo en el Wizink Center, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', Rocío Carrasco se ha visto de nuevo inmersa en el ojo del huracán mediático por las noticias relacionadas con el museo de 'La más grande' en Chipiona

Un proyecto que lleva años para ponerse en marcha y que parece que pronto arrancará por fin tras hacerse público el acuerdo al que la hija de la inolvidable artista llegó con el ayuntamiento de su tierra, Chipiona, en 2020. Así, se ha sabido que Rocío Carrasco cobrará un total de 30.000 euros anuales en concepto de canon básico - a razón de 2.500 euros al mes - durante los próximos cinco años. Además, el contrato estipula que, como heredera universal, la ex de Antonio David Flores obtendrá el 50% de los beneficios de la venta de merchanasing relacionado con Rocío Jurado.

Mientras el museo continúa cerrado y por el momento se desconoce la fecha exacta de su apertura, diferentes voces deslizan que Rocío Carrasco habría cobrado ya 60.000 euros del Ayuntamiento en concepto de adelantos correspondientes a los dos años que han pasado desde que se firmó el convenio (a pesar de que el proyecto todavía no ha arrancado y no ha generado ningún ingreso por el momento). Una cantidad considerable que la hija de Rocío Jurado ha negado haber recibido, dejando claro que ni el consistorio se la ha dado ni tampoco ella la ha reclamado.

Ahora es el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, el que sale al paso de los rumores y confirma la versión de la madre de Rocío Flores, asegurando que no ha cobrado ninguna cantidad en concepto de adelanto y explicando qué falta para la apertura del museo homenaje a 'La más grande'.

- Luis Mario, buenos días. Estamos aquí en Chipiona porque vuelve a ser noticia el tema del museo y usted nos comenta que noticias no hay ninguna nueva, que estamos como estábamos.

- Estamos como estábamos, es decir, lo que pasa es que han sacado ahí una noticia antigua y la han hecho moderna, y lo que hay es lo que hay.

- Lo que ha salido es que esto lleva firmado desde 2020, que han pasado dos años y el museo sigue sin abrir, pero que Rocío ha cobrado el canon de 60.000 euros, 30.000 por año, aunque el museo no se ha abierto.

- Bueno, Rocío no ha cobrado nada todavía. El museo sigue sin abrirse, el museo lleva doce años ininterrumpidamente sin ponerse a funcionar y afortunadamente en 2020 firmamos un contrato con Rocío Carrasco que pasó por el pleno para posibilitar la apertura del museo y en eso estamos, haciendo unas obras de adaptación, unas mejoras, unos procesos administrativos para posibilitar que cuando esté todo pulcramente administrativamente resuelto pues será la noticia de cuando abra el museo.

- ¿Qué es lo que falta?

- Pues falta todavía algunos elementos de la musealización, del almacén de los trajes, faltan por contratar unos aparatos electrónicos y unos aparatos informáticos, falta el cajero automático, falta el cerramiento exterior del museo, la pintura exterior, adecentarlo y algunos detalles que estamos cubriendo, por eso hubo una modificación presupuestaria de hace poquito y para posibilitar los medios económicos para darle ya la finalización al museo. En el momento que esté todo eso terminado, pues ya daremos la noticia de cuando, cómo y a qué hora se abrirá el museo. A mí me hubiese gustado que hubiese inaugurado hace doce años por lo figurado, por nuestra cantante, por la más grande, pero bueno.

- Rocío Carrasco ha estado ausente pero ahora ella misma ha dicho que a partir de ahora va a estar al tanto de todo. ¿Eso lo han notado ustedes también que está ella más preocupada y encima de todo?

- Rocío Carrasco ha estado desde el primer día que yo entré de alcalde aquí con la absoluta confianza de abrir el museo y estar con su madre, pero todo el mundo ha entendido y ha visto la docuserie, ha visto su situación personal, su situación que ya la ha contado y que no la voy a contar yo, pero ella desde el primer día en el tema del museo ha puesto a disposición del ayuntamiento de Chipiona todos los mecanismos habidos y por haber para que el museo se abriera. Te puedo dar una anécdota y es que cuando yo entré en 2019, tenía una comunicación en el boletín oficial del estado por el equipo anterior de gobierno solicitándole a Rocío Carrasco que retirase todos los trajes y se los llevara todo fuera del museo* Imagínate como era la relación anterior, es decir, que Rocío siempre ha querido abrir el museo y en eso estamos.

- Ahora no es solo que quiera abrir el museo, es que quiere participar en todos los actos que se hagan en homenaje a su madre porque ahora sí le apetece estar y sí está preparada para estar

- Ella siempre ha querido estar informada de todo lo que se hace en relación con su madre. Se le ha obviado un poquito en algunas situaciones y entonces ella se molestaba un poco porque se enteraba por la prensa de actividades que se hacían en Chipiona relacionadas con su madre. Ella está molesta de que se le haga una misa en el cementerio a su madre porque hay otras personas allí enterradas. Si hay que hacerle una misa se le hace en el Santuario de Regla que es un sitio dignísimo o en la parroquia. Detalles como esos que no creo que sean tan importantes.

- ¿Se la obviaba por parte del Ayuntamiento o por parte de la Asociación que era la que organizaba los actos?

- No lo sé. Yo cuando he entrado de alcalde y Rocío me mostró su inquietud pues dije que en el cementerio no se celebran más misas de este tipo. Está la Misa de los Difuntos que se hace el día 2 de noviembre para todos los difuntos que hay en el cementerio. Nada más, son cuestiones que se engrandecen y son muy simples de comprender.

- Se ha comentado también el tema de las actividades venideras ¿Va a haber Semana Cultural?

- LUIS MARIO: En el convenio que tenemos firmado con Rocío todo lo que se haga a través de Rocío Jurado que es su madre y heredera universal tiene que tener conocimiento, sencillamente, así de fácil es. Eso no quiere decir que todas las actividades las tenga que hacer ella o el propio Ayuntamiento, pero ella tiene que tener conocimiento simplemente para velar un poco por las cosas que se hacen, como se hacen y en qué momento se hacen y que tengan su autorización que es lo normal.

- Gloria Camila, Gloria Mohedano y los demás miembros de la familia piensan seguir haciendo actos en memoria de Rocío Jurado. ¿Pueden hacerlo? ¿Contarán con el apoyo del ayuntamiento? ¿Tendrán algún problema?

- Yo en estas disputas familiares y en estas historias que se cuentan yo me permitiría no entrar como alcalde. Lo que sí está claro es que el ayuntamiento de Chipiona a través del área de cultura está abierto y la asociación tiene también su espacio y lo tiene también quien lo quiera tener, pero Rocío Jurado está muy relacionada con Rocío Carrasco que es la heredera universal y un poco la que nos permite o la que tiene la autorización para hacer ciertas actividades, carteles, discografías, músicas y todo lo demás.

- En definitiva, a partir de ahora todo va a pasar por la supervisión de Rocío Carrasco ¿no?

- Por la información y porque ella tenga conocimiento de todo lo que se hace, eso desde el primer día que estamos aquí lo está teniendo.

- Muchas gracias.

- Gracias a vosotros. A mí lo que me gustaría es que ya estuviese abierto hace muchos años, ni si quiera que me hubiese tocado abrirlo a mi si no que lo hubiesen abierto por Rocío Jurado que es la más grande. También informaros que ya está la ruta turística, están los carteles ya preparados* en fin, que hay algunos elementos que hemos avanzado en este tiempo para abrirlo.