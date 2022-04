La entrada en el nuevo siglo y en el nuevo milenio supone para Eurovisión el resurgimiento y crecimiento del festival desde el punto audiovisual, social y mediático. En España, gracias a la concursante del reality “operación Triunfo” Rosa López, el festival repunta audiencias y revive el antiguo espíritu festivalero, eso sí, de manera más moderna y renovada.

El número de países que quieren participar se dispara, habiendo nuevas incorporaciones: Letonia (2002), Ucrania (2003), Albania (2004), Andorra (2004), Bielorrusia (2004), Serbia y Montenegro (2004), Bulgaria (2005), Moldavia (2005), Armenia (2006), Georgia (2007), Montenegro (2007), República Checa (2007), San Marino (2008) y Azerbaiyán (208). Este hecho obliga al festival a replantearse la dinámica del concurso, optando por instar semifinales y final, con normativas que fueron cambiando durante la década.

La explosión de las nuevas tecnologías juega a favor de la difusión y del progreso de Eurovisión. El concurso se llena de nuevos medios técnicos y pantallas led, conviertiéndose en todo un espectáculo mediático y televisivo. Nace además, el fenómeno “eurofan”, como designación de ese grupo de apasionados del festival que se desplazan desde todas partes año tras año a ver el certamen y que fervientes, agitan sus banderas mientras saludan a cámara.

1. “Fly on the wings”, Olsen Brothers (2000). Los veteranos Olsen Brothers ganaban en Estocolmo la primera edición de Eurovisión del siglo XXI. “Fly on the wings of love” logra la victoria para Dinamarca y consigue sonar en las pistas de baile de toda Europa con versiones remezcladas.

2. “Dile que la quiero”, David Civera (2001). David Civera es elegido para representar a España en una programa de preselección que TVE organiza en los primeros meses de 2001. Sonia y Selena con el famoso tema “Yo quiero bailar”, también optan a la selección, pero se quedan a las puertas. El artista aragonés consigue que Europa baile “Dile que la quiero” y se coloca en sexta posición.

3. “Europe´s living a celebration, Rosa (2002). Si hay un fenómeno destacable en todo el paso de España por Eurovisión, es el acontecido por el fenómeno “Rosa”. Tras ganar el reality Operación triunfo, “Rosa de España” es propuesta para representar a España en 2002. Dado el éxito del programa y la empatía que generaba Rosa López, toda España se volcó con Eurovisión, haciendo que el momento de su actuación, tuviese una audiencia de más de 12 millones de espectadores. Gracias al paso de Rosa y a su “Europe’s living a celebration”, la reputación y la audiencia del festival en España creció considerablemente, no solo ese año, sino que se extendió a las ediciones posteriores.

4. “Everyway that I can”, Sertab Erener (2003). Primer y único triunfo para Turquía, que con Sertab Erener y su animado tema “Everyway that I can”, logra la victoria en Riga, quedando por encima del popular y controversial dúo ruso Tatú (tercer puesto).

5. “Wild dances”, Ruslana (2004). Otra de las actuaciones más memorables de esta década es la protagonizada por Ruslana en 2004. Con una espectacular puesta en escena y una enérgica interpretación, la ucraniana gana el concurso y le da a su país la primera victoria.

6. “My number one”, Helena Paparizou (2005). La griega afincada en Suecia Helena Paparizou, logra en Kiev la primera y única victoria hasta el momento para el país helénico. “My numer one” entra también en el top de las mejores canciones del festival en el concurso que se hizo para conmemorar el 50 aniversario eurovisivo.

7. “Hard rock Allelujah”, Lordi (2006). Debido al sonido metal o quizás por la indumentaria del conjunto (iban vestidos de mounstros, caretas incluidas), el grupo finés Lordi arrasa en 2006 con “Hard Rock Allelujah”.

8. “Dancing Lasha Tumbai”, Verka Serdyuchka (2007). Quedó segunda detrás de la vencedora serbia Marija Šerifović , pero fue más popular que ésta. El personaje de Verka Serdyuchka (interpretado por el ucraniano Andrey Mikhaylovich Danilko) se metió al publico en el bolsillo con su simpática actuación y un ritmo pegadizo que invitaba a bailar.

9. “Baila el Chiki chiki”, Rodolfo Chikilicuatre (2008). Curioso y popular fue el caso de la representación española de 2008. Rodolfo Chikilicuatre surge como un personaje interpretado por el actor David Fernández y su canción supuso una sátira burlesca. La propuesta de Chikilicuatre fue ganadora en el proceso de selección nacional por decisión del público. Su triunfo fue polémico y muy criticado. Entre los eurofans, estaban los que criticaban al número de Rodolfo Chikilicuatre al considerar que era una ofensa para el festival. Aún así, “Baila el Chiki chiki” pasó por Zagreb y se situó a la mitad de la lista.

10. “Fairytale”, Alexander Ribak (2009). La ciudad de Moscú acogía el festival de 2009. Sobre el inmenso escenario brillaba (violín en mano) el joven de origen bielorruso Alexander Ribak, que con “fairytale” le daba el triunfo a Noruega.