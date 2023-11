Si hay un programa que da de qué hablar como ningún otro de la televisión actual es La Isla de las Tentaciones. Si bien sus primeras ediciones arrasaron en la televisión, lo cierto es que las siguientes han ido perdiendo fuerza. De los años que han seguido a las icónicas dos temporadas no quedan tantos personajes que continúen en activo, al menos al nivel de tertulianas como Marta Peñate y Fani Carbajo.

Sin embargo, quienes sí generaron debate para rato fueron Claudia y Javi. La expareja pasó por muchos altibajos tras su salida del programa, hasta el punto de que las mentiras del participante acerca de su edad terminaron por salir a la luz en directo.

Finalmente, ambos pusieron fin a su relación de manera casi forzada, ya que otro romance totalmente inesperado estaba cociéndose. Dentro del reality, Javi se ganó el corazón de la audiencia mostrando un chico vulnerable y perdidamente enamorado de su novia. Allí se hizo íntimo amigo de Mario, cuyo camino en el reality estaba siendo bastante similar.

Ambos salieron siendo tan amigos que hasta participaron juntos en otro reality de Telecinco: Solos. Su amistad, sin embargo, no sobrevivió mucho tiempo después de que ambos rompieran con sus respectivas parejas. ¿El motivo? Mario y Claudia comenzaron una relación a escondidas y Javi no se lo tomó nada bien.

A esta revelación le han seguido varios mensajes cruzados de manera pública entre ambos bandos, aunque parece que cada vez las aguas están más calmadas. En cuanto a la historia de amor entre los que ahora son pareja, parece que ha costado que sea algo estable; ambos hicieron pública una ruptura, pero parece que la reconciliación no se hizo esperar.

Romance secreto

Lo que era un secreto a voces parece haberse confirmado después de unas declaraciones de la misma Claudia. La participante de La Isla de las Tentaciones ha formado parte del tercer episodio del videopodcast Un Cuento Imperfecto junto a su novio Mario, y allí ha tenido que contestar a alguna que otra pregunta comprometida.

La influencer tuvo delante la foto de varios chicos y tenía que elegir con cuál tendría una noche de pasión. La primera respuesta de Claudia extrañó a los presentes, ya que señaló la foto de Sebastián Yatra y dijo que solo era un amigo. Mario no tardó en reaccionar: "Yo ahí son todas amigas". La réplica de Claudia fue que "salen cosas a veces" y que "se lleva bien con él", aunque sus gestos no convencieron a nadie.

Ante la insistencia de si lo desmentía o no, simplemente prefirió no contestar y dijo: "Me cae muy bien, además, está súper enamorado". Esta sin duda fue la confirmación de que, aunque ya no sea un secreto, Sebastián Yatra y Aitana son pareja.

Después de cambiar el tema hacia otros nombres, la fotografía de Sebastián Yatra ocupó de nuevo el centro de la mesa. Naomi, que también participó en el reality en este podcast, metió el dedo en la yaga: "Lo tenía que haber hecho primero Mario para que Claudia se cabreara y dijera: '¿sí? Pues con Sebastián Yatra".