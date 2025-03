Laura Madrueño revela una impactante imagen de "Supervivientes" en pleno temporal de lluvia: "No hay visibilidad"

La nueva gala de este martes de "Supervivientes 2025" vuelve a estar en peligro. Parece que Carlos Sobera no se va a estrenar con los juegos de esta edición, ya que en su segundo programa, de momento, todo apunta a que se volverá a repetir lo que pasó en la gala del pasado martes.En la gala de estreno de "Tierra de nadie", un fuerte temporal provocó que todos los concursantes fueran evacuados de los Cayos Cochinos por seguridad.

María González Falcó / Manuel Riu

Es más, el equipo del programa y la propia Laura Madrueño no pudieron ni salir a los Cayos por la fuerte tempestad. Lo que provocó que la presentadora se tuviera que quedar en la playa del hotel en el que se alojan. Suerte que Laura Madrueño tiene el chubasquero a mano, porque esta noche un nuevo temporal está amenazando la nueva gala de 'Supervivientes 2025'. La voz de alarma la ha dado la propia presentadora desde Honduras.

"Quiero enseñaros cómo está lloviendo en estos momentos, porque aquí cuando creemos que no puede llover más... Fijaos la tormenta. Cayo Paloma no se puede ni ver, no hay visibilidad. Estamos todos prevenidos en Cayo Menor, donde hacemos el programa, para poder hacer los ensayos. Hoy puede pasar cualquier cosa en la gala, porque seguimos con un temporal increíble en los Cayos", explicaba Laura Madrueño en su Instagram.