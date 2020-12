Inma Cuesta y Bárbara Lennie protagonizan 'El desorden que dejas', el nuevo proyecto de Carlos Montero, cocreador de 'Élite', que se estrena en Netflix el viernes 11 de diciembre. Basada en la novela homónima del propio Montero, esta miniserie que entre otros temas explora la pérdida, llega precisamente al servicio de streaming en "una situación social muy complicada". "Estoy muy preocupada por el descontento y el miedo que hay entre la sociedad", confiesa Cuesta.

'El desorden que dejas' narra la llegada de Raquel (Cuesta), una profesora de lengua y literatura, a un pequeño pueblo de Galicia, de donde es su marido (Tamar Novas). La mujer acepta la oferta, una suplencia, para tener una segunda oportunidad en su matrimonio y olvidar los fantasmas del pasado.

Sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo en su vida profesional se tornará en algo más oscuro cuando reciba una nota de los alumnos con una macabra pregunta: ¿Cuánto vas a tardar en morir? La pregunta viene porque la profesora a la que Raquel sustituye, Viruca (Lennie), se suicidó.

Una serie que muestra la sobreexposición de la vida privada en las redes sociales. "Vivimos en una época tan digital, en la que parece que si no compartes algo en Instagram o Twitter, parece que no ocurre, que no es real", declara Cuesta en una entrevista para Europa Press, en la que destaca "la adicción que hay a la hora de mostrar", momentos de la vida privada.

En esta realidad, existe el riesgo de ser observado. "No es algo que se nos oculte. Lo que pasa, es que no sabemos hasta dónde puede llegar", añade Lennie. "Algo interesante que plantea la serie es qué ocurre si tengo contenido íntimo de otro. De alguna manera, le tengo a ese otro. Está la pregunta de qué sucede cuando nos adueñamos de la intimidad ajena", continúa.

"Hay gente que lo ha perdido todo"

La dependencia de la tecnología se ha incrementado desde el estallido de la pandemia del coronavirus. Una situación de crisis que "está afectando a todos los sectores". "No quiero centrarme solo en el cultural, porque hay otros gremios que viven una situación más crítica. Estoy muy preocupada por la situación en general", explica Cuesta, que percibe que, a nivel colectivo, está la "sensación de que nada fluye".

"No puedes abrazarte con los tuyos, tampoco puedes viajar. Hay gente que está viviendo una realidad que nunca hubiera podido imaginar. Hay personas de clase media, con una vida normal, que lo han perdido todo. La situación se está descompensando, absolutamente", manifiesta la actriz, que considerada que "es tremendamente complicado" ver "hacia dónde va a ir todo esto".

"No sé hasta qué punto todo se modificará, incluidos nosotros mismos", zanja. "Vivimos en un estado bastante particular, pero, al menos, están saliendo proyectos adelante. No obstante, tenemos que mentalizarnos de que esto va a durar bastantes más meses de lo que habíamos pensado", agrega Lennie.

"Lo que estamos viviendo me recuerda que hubo una situación hace unos años que arrasó con las esperanzas de mucha gente", explica Tamar Novas, mientras que para Roberto Enríquez, pese a la "grave crisis" que se está sufriendo, "en España están moviéndose proyectos". "Aun así, estoy preocupado porque todas las costuras están reventándose y esto, la cultura siempre está a la cola", argumenta.

Arón Piper, Roque Ruiz, Isabel Garrido, Xavier Estévez y Abril Zamora son otros de los nombres que completan el reparto de 'El desorden que dejas'. El equipo de guionistas está formado por Carlos Montero, Javier Holgado y Andrés Seara. Montero debuta en la dirección con este proyecto al que también se suman Silvia Quer y Roger Gual.