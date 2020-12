A la mierda el 2020 ('Death to 2020') es el nombre del falso documental dedicado al año de la pandemia de COVID-19 creado por Charlie Brooker, responsable de la distópica Black Mirror. Y eso ha llevado a muchos fans de la serie a preguntarse si ambos proyectos están conectados, e incluso si el mockumentary es otro episodio especial de la ficción inglesa.

¿Es A la mierda el 2020 una película de Black Mirror? El falso documental que se ha presentado como un "acceso sin precedentes a expertos y ciudadanos promedios para "una historia definitiva" sobre este insólito año guarda muchas similitudes con la aclamada serie. Sin embargo, no forma parte de la antología sobre los peligros de la tecnología.

Aunque A la mierda el 2020 cuenta con los dos creadores de Black Mirror, Brooker y Annabelle Jones, se trata de "un evento de comedia original", como también anuncia Netflix. En una entrevista, el cineasta inglés explicó que la temporada 6 de la serie está en pausa debido a la pandemia de coronavirus, pero también reconoció que quería recuperar "sus habilidades cómicas", algo que sin duda concuerda con el tráiler del falso documental.

En el tráiler lanzado por Netflix se muestra a estrellas de la talla de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani y Lisa Kudrow interpretando diferentes papeles de la sociedad, desde expertos y científicos hasta presidentes, con un innegable toque humorístico que tiene como objetivo satirizar los problemas del 2020.

Sin embargo, es ese mismo tono humorístico lo que la aleja de Black Mirror, ya que, aunque el mockumentary tiene una estética similar y ciertas referencias a la tecnología, no explora las nefastas consecuencias que esta tiene en la sociedad, por lo que no puede considerarse parte de la serie.

Tal y como explicó Brooker en una entrevista con Digital Spy en 2019, el ADN de Black Mirror reside en "su sabor y su tono. Tenemos algunas reglas internas, bastante vacilantes, sobre lo que es y no es correcto para un episodio de Black Mirror. Nunca las articulamos en voz alta, pero son bastante flexibles".

Por supuesto eso no quiere decir que el creador no pueda haber incluido algunas referencias a Black Mirror en el falso documental, o viceversa, que se mencione su existencia en la 6ª temporada de la serie. Pero por el momento, hay que tomar A la mierda el 2020 como una comedia original, y no como un episodio especial de la ficción.

A la mierda el 2020 se estrena en Netflix el próximo domingo, 27 de diciembre.