'Física o Química: El reencuentro' llegó a ATRESplayer Premium este domingo. La reunión ha contado con los actores de la serie original, con la excepción de Úrsula Corberó, que no pudo participar debido a su apretada agenda. Sin embargo, la actriz de 'La casa de papel' se ha pronunciado al respecto y ha lamentado no haber aparecido en los nuevos episodios.

A través de las historias de Instagram la actriz publicó una foto de la primera entrega de la serie, emitida en 2008. "Hoy se emite 'FoQ: El reencuentro'. Me quemó por dentro no poder estar. Mucha mierda a todos mis compis", dijo, en referencia a la famosa frase que pronunció su personaje, Ruth, en la ficción.

Aunque Corberó no aparecerá en el reencuentro, en el primer capítulo se menciona a su personaje y se revela el motivo por el que no asiste a la boda de Yoli (Andrea Duro). El episodio, titulado 'Cosas que hacer antes de casarse', muestra un mensaje en el que la joven se disculpa por su ausencia. "Chicos, 'sorry', me pilla en Tokio. Tengo un desfile y no voy a poder ir", escribe, haciendo un guiño al personaje de Corberó en 'La casa de papel'.

'Física o Química: El reencuentro' contará con una segunda entrega que llegará al servicio de streaming el próximo 3 de enero. Andrea Duro, Ana Milán, Angy Fernández, Maxi Iglesias, José Lamuño, Adam Jezierski, Adrián Rodríguez, Blanca Romero, Marc Clotet, Javier Calvo, Leonor Martín, Gonzalo Ramos y Sandra Blázquez forman el reparto de la miniserie.