Antes de Emilia Clarke... hubo otra Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos'. Su nombre, Tamzin Merchant. Una actriz británica conocida por sus papeles en series como 'Los Tudor', 'Salem' o la más reciente 'Carnival Row', que fue la encargada de interpretar a la Madre de Dragones en el ya mítico, por lo desastroso, piloto con el que Dan Weiss y David Benioff se presentaron ante HBO para conseguir luz verde para su primera temporada.

Después de que este primer capítulo fuera calificado como "muy malo", los creadores de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin volvieron a rodarlo y realizaron no pocos cambios. Uno de los más destacados fue fue elegir a otra actriz para dar vida a la joven Targaryen, un personaje que estaba llamado a ser el centro de la serie.

Merchant fue sustituida por Clarke y, hasta ahora, no había dicho ni una palabra sobre su experiencia en aquel pintoresco piloto de 'Juego de trono's. En una entrevista con EW sobre su serie de Amazon 'Carnival Row' decidió hablar sobre su breve tiempo como Khaleesi en el universo de los Siete Reinos. Una experiencia que, vista ahora con más perspectiva, fue una "gran lección" que le sirvió para comprobar qué debe hacer caso a su intuición, ya que, confiesa, trató de abandonar el proyecto antes del rodaje del piloto.

"Fue una lección de que si mis tripas me están diciendo una historia no me convence, que no me emociona, no debería tratar de estar emocionada solo porque otras personas me dicen que debería estar emocionado. No tuve ninguna formación como actor, solo tengo mis instintos", dice Merchant que asegura que, para ella, la de 'Juego de tronos' nunca fue "una historia convincente" ni tampoco, y a pesar de que reconoce que Emilia Clarke estuvo "épica y excelente", Daenerys Targaryen era "un personaje cautivador".

Merchant concluyó diciendo que, a fin de cuentas, está "profundamente agradecida" de haber sido despedida de 'Juego de tronos', porque cree que seguir en una serie tan grande y de esas dimensiones la habría llevado a "un lugar lejos de la persona creativa que soy hoy". "Además, si fuera muy rica y famosa no tendría tiempo para hacer todas las cosas que mi alma necesita hacer. Expresarme creativamente es una necesidad que es más importante que cualquier cantidad de riquezas que podría haber obtenido de eso", sentencia.