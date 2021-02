El regreso de 'Un paso adelante' podría estar a punto de hacerse realidad. Beatriz Luengo y Miguel Ángel Muñoz han asegurado a través de sus redes sociales que Atresmedia va a recuperar la serie que protagonizaron en Antena 3 hace más de 15 años y que marcó a una generación. Los rumores sobre esta esperada resurrección han ido en aumento durante las últimas semanas, pero por el momento no hay confirmación oficial por parte de la cadena.

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, Beatriz Luengo avanza que está "firmando un contrato muy importante" junto a Miguel Ángel Muñoz. Unos segundos después, la artista pronuncia las palabras que tanto estaban esperando los seguidores de la serie: "UPA regresa".

Acto seguido, los dos intérpretes simulan que están firmando un contrato y bromean con algunos de los elementos que recuperarían de la serie. "Las Supernenas siguen siendo para mí, los calentadores también. El rap de 'Morenita' siempre me gustó. 'Sámbame' te la dejo a ti, que a mí nunca me convenció demasiado", comenta Luengo, mientras que su compañero añade: "Me voy a tener que poner camisas para subirme los cuellos".

Aunque la cadena no se ha pronunciado al respecto, los fans de 'Un paso adelante' han recibido la noticia con mucho entusiasmo en redes sociales. Mientras que algunos están celebrando el regreso de la mítica producción de Globomedia, otros son más escépticos y se preguntan si todo se trata de una broma.