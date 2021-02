Candela Peña vuelve a adentrarse en 'Hierro'. La actriz vuelve a dar vida a la jueza Montes en una segunda temporada de la serie de Movistar+ en la que seguirá empeñada en resolver el caso de narcotráfico que involucra al empresario Díaz, entre otros casos como un desagradable conflicto familiar que va a afectar a la magistrada más que ninguno en su carrera. YOTELE habla con Candela Peña sobre los nuevos capítulos de 'Hierro' en Movistar+.

¿Qué vamos a ver en esta segunda temporada de 'Hierro'?

Vais a ver una gloria de temporada. Estará todo lo que atrapó al público en la primera temporada. De la parte que a mí me toca, también veréis a la jueza Candela Montes devastada después de lo que pasó con Reyes Baute en la primera temporada y porque Morata se ha cogido vacaciones en un momento en el que lo necesitaba muchísimo. A ella se le plantea un lio importante porque, además, tiene cosas importantes con Díaz porque le dejó una información que no lo va a dejar en saco roto. Él no es su amigo, ya que es una persona que le hablado de tráfico de drogas, y en eso va a dedicar su tiempo. También se van a encontrar una mujer más triste y sola, pero que no va a dejar nada fuera de la ley.

Según dice la nota de prensa, alguien contrata a un sicario para que mate a Díaz. ¿Habrá menos tiranteces en su relación entre la jueza y él tras este episodio?

Habrá tiranteces porque Candela tiene cuentas pendientes con él antes de que el sicario quisiese matarlo. Una jueza de un sitio pequeño no va a dejar un caso de tráfico de drogas. Eso hay que solucionarlo y en eso está. En cuanto arranca la temporada, yo ya estoy en conversaciones con Díaz y luego ya viene como añadido todo lo que vendrá en estos nuevos capítulos.

¿Candela se ha conseguido adaptarse a la isla?

Perfectamente. Se ha adaptado tan bien a ese lugar que le hace plantearse muchas cosas relacionadas con el tema de la enfermedad de su niño en esta segunda temporada. Ella ve a su hijo feliz con sus dos amigas y no sabe si le compensa más estar en un lugar de más felicidad como es El Hierro o en otro sitio en el que tenga mejor sistema médico porque el hospital de la isla es pequeño y hay cosas complejas por la que te trasladan en helicóptero a otras islas. Por ejemplo, allí puedes hacerte una radiografía, pero lo tejidos blandos no te lo pueden observar.

Además de la trama de Díaz, a la jueza también llevará el caso de la custodia de las hijas de un matrimonio separada. ¿Supondrá un importante problema para Candela?

No. La jueza está en el juzgado y ella tendrá que disponer. A la jueza lo único que le hace pensar es que a esas niñas les conoce porque son las sobrinas de la persona que cuida a mi hijo, personaje que interpreta Tania Santana, que ha sido un gran apoyo para mí en la serie. Esa mujer lo único que tiene son a esas niñas, que están todo el día en su casa. Si en la primera temporada era reacia a ser cercana con la gente, en esta segunda se va a tener que comer a estas dos niñas. Esas dos pequeñas son el futuro y le hace pensar cosas que no son sanas para una madre.

La primera temporada de 'Hierro' fue muy bien acogida por el público. ¿Cómo reaccionasteis al ver ese aplauso generalizado de los espectadores de Movistar+? ¿Qué crees que es lo que más ha enganchado al público?

Con mucha alegría y a su vez con mucha impaciencia por realizar una segunda temporada en la que hubiese mucho interés para el espectador. No sabemos lo que le ha gustado a la gente para que fuese la serie más vista en Movistar+ por encima de 'Juego de tronos'. Yo solo puedo decirle a esa gente que vean los nuevos capítulos.

¿Notaste un gran cambio entre la primera y segunda temporada?

No. Cuando regresamos a El Hierro tuvimos la sensación de que no nos habíamos ido. Como actriz, tengo menos trabajo, ya que no hay que presentar el personaje. En estos nuevos capítulos, solo tengo que servir el thriller, estar más agobiada y sostener a Montes y su hijo.

¿Ves posible una tercera temporada?

No sé que informaciones tenéis pero yo no pienso matar a mi jueza. Mi corazón sigue latiendo y mi cuerpo continúa aquí. Yo sigo cediéndoselos a Candela Montes. Han pasado dos temporadas y todavía no sé quién es esa mujer. Me encantaría saberlo. Si como espectadora me encuentro con una serie que se llama 'La jueza', 'La cabrona', 'La Montes' yo la vería, pero solo cuento las historias de otros. A ver qué deciden los jefes. Yo solo soy una mandada.