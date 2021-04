Atresmedia ha presentado hoy a los medios el regreso de 'Los hombres de Paco'. La ficción vuelve once años después con una nueva temporada de 16 episodios de 50 minutos que se dividirán en dos tandas. Sin embargo, la serie que se emitió en Antena 3 entre 2005 y 2010 solo tendrá un primer capítulo en abierto y después pasará a Atresplayer Premium.

En el encuentro ha estado presente Javier Pons, director de Globomedia, que asegura que entre las 31 producciones del grupo "le tenemos un cariño especial a 'Los hombres de Paco'". Eso no evitó el temor de sus responsables cuando se anunció su vuelta: "Lo primero que me pasó cuando dijeron que volvíamos fue un ataque de pánico. Me pregunté por qué debíamos volver", reconoce su productor ejecutivo, Marc Cistaré.

"Los 'Pacos' vuelven con esa misma mezcla de elementos que hizo a la serie ser lo que fue", avanza Cistaré, que abre apetito: "Si tuviera que dar un titular, diría que vuelven más sexys". "Volvemos con 'Los hombres de Paco', manteniendo la esencia, pero renovados, más modernos... La época nos lo exige, porque hace diez años que emitimos el último capítulo", ha reconocido Montse García, directora de ficción de Atresmedia. "Es una comedia, que es familiar, que la pueden ver todos. Queremos dirigir la serie a un público más amplio", añadía.