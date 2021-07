La segunda temporada de la serie española 'Valeria' en Netflix y las nuevas historias de 'Modern love' de Amazon Prime Video son algunos de los estrenos de series más destacados del mes de agosto, en el que llegará también uno de los títulos más esperados de la temporada, 'Nine Perfect Strangers', lo nuevo de Nicole Kidman.

'Modern Love', 13 de agosto en Amazon Prime Video

Tras una exitosa primera temporada, la serie basada en la columna de "The New York Times" regresa con nuevas historias que muestran las distintas formas que presenta el amor. Entre los actores de estos ocho nuevos episodios se encuentran Minnie Driver, Kathryn Gallagher, Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin, Isaac Powell, Miranda Richardson, Marqués Rodríguez, Zuzanna Szadkowski y Jeena Yi.

'Nine Perfect strangers', 20 de agosto en Amazon Prime Video

Basada en el libro de la autora australiana Liane Moriarty, "Nine Perfect Strangers" está producida por los equipos responsables de "Big Little Lies" y protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy. Rodada en Australia, la serie de 8 episodios está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los 10 días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera.

'Valeria (T2)', 13 de agosto en Netflix

Serie basada en las novelas de Elísabet Benavent, que en esta segunda temporada ha participado como productora ejecutiva. Tras haber conseguido el reto de acabar su novela, Valeria (Diana Gómez) se debate entre publicarla sola o aceptar la oferta de la editorial de hacerlo bajo pseudónimo. Mientras, continúa tratando de superar su reciente separación y de encajar sus sentimientos por su nuevo amor, Víctor. Valeria se refugia de nuevo en sus tres mejores amigas, quienes la apoyan durante su viaje y cuyas historias tienen cada vez más protagonismo.

'The Walking dead' (T11), 23 de agosto en Fox

Tras 10 años de emisión, llega la temporada final de una de las series más icónicas de la televisión en Estados Unidos. En esta temporada Maggie (Lauren Cohan) ha logrado controlar su terror psicológico por las cosas que ha visto y hecho con el fin de seguir adelante y está más que decidida a luchar por un futuro para su hijo. Pero con la omnipresencia de Negan rondando su mente, es muy posible que Maggie no controle tanto como cree. Negan (Jeffrey Dean Morgan) se aseguró un lugar en la comunidad que se ganó con mucho esfuerzo, pero Maggie lo pone en peligro. No le gusta que su destino esté sus manos, pero trata de sobrevivir.

'Control Z' (T2), 4 de agosto en Netflix

Desde México llega la segunda temporada de esta serie de Netflix destinada sobre todo a un público juvenil. Después de que un "hacker" revele los secretos más íntimos de los estudiantes a toda la escuela, el orden social en el Colegio Nacional de Ciudad de México está de cabeza. Los jóvenes populares son marginados, los marginados ganan estatus y todos son sospechosos. Sofía, una chica sabelotodo y relegada social con talento para la deducción, inicia una carrera contrarreloj para detener al "hacker" antes de que más secretos sean descubiertos. En el camino, aprenderá a hacer amigos, a mostrar empatía por los demás e, incluso, podría enamorarse.

Todo va a estar bien', 20 de agosto en Netflix

Dirigida y producida por el actor mexicano Diego Luna, "Todo va a estar bien" está ambientada en la Ciudad de México y narra la historia de una pareja separada que vive bajo el mismo techo por el bien de su hija. Tragicomedia satírica sobre lo que significa ser buenos padres y cónyuges hoy que cuestiona la idea de la pareja perfecta, el amor romántico, la creación de una familia y la consolidación de todas las expectativas generadas en una época marcada por cambios muy profundos.

'See(T2)', 27 de agosto en Apple TV+

La serie de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, protagonizada por Jason Momoa, se desarrolla en un futuro lejano, cuando un virus diezma la humanidad. Aquellos que sobrevivieron, quedaron ciegos. Momoa interpreta a Baba Voss, el padre de unos gemelos nacidos con la mítica capacidad de ver, y debe proteger a su tribu de una poderosa pero desesperada reina que cree que la vista es brujería. La segunda temporada presenta a Dave Bautista ("Guardianes de la Galaxia") como Edo Voss, el hermano del personaje de Baba Voss, que interferirá en su plan de reunir a su familia y escapar de las guerras políticas que le rodean.

'Mr. Corman', 6 de agosto en Apple TV+

Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, narra las noches y días de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Las cosas no han salido como él quería: su sueño de una carrera musical no salió bien y se halla a sí mismo dando clase en una escuela del Valle de San Fernando, su exprometida Megan se ha ido de casa y su mejor amigo del instituto se ha mudado con él. Josh atraviesa sentimientos universales de ansiedad, soledad y duda vital.

'Riverdale (T5)', 12 de agosto en Movistar+

Siete años después de la despedida, Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl, Toni y Kevin regresan a la ciudad que los vio crecer con la idea de reconciliarse con su pasado y hallar respuestas a nuevas preguntas. Lejos de encontrar tranquilidad, vuelven para comprobar que la vida es mucho más complicada que cuando tenían 18 años.

'Nuevo sabor a cereza' 13 de agosto en Netflix

Basada en la novela homónima de Todd Grimson, "Nuevo sabor a cereza" es una serie de terror llena de suspense, venganza y surrealismo, creada por Lenore Zion y Nick Antosca. Cuenta la historia de Lisa Nova (Rosa Salazar), una cineasta que llega a Hollywood a principios de los noventa para rodar su película y se ve envuelta en una espiral psicodélica de sexo, magia, venganzas y… gatitos.

'Truth be told (T2)', 20 de agosto en Apple TV+

Con un reparto encabezado por Octavia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Caplan, en la segunda temporada la periodista de investigación convertida en presentadora de pódcast Poppy Parnell se sumerge en un nuevo caso que toca muy de cerca a su amiga de la infancia, la magnate de los medios de comunicación Micah Keith, interpretada por Kate Hudson, que se une a la serie. El desarrollo de los acontecimientos someterá a su amistad a la prueba definitiva.

'Nosotros', 24 de agosto en Filmin

Basada en el libro homónimo de David Nicholls, Douglas (Tom Hollander) lucha por salvar su matrimonio con Connie (Saskia Reeves) en un viaje por las capitales más turísticas de Europa. Llega a la plataforma bajo la premisa de convertirse en una de las sensaciones televisivas de esta temporada.

'La directora', 27 de agosto en Netflix

Sandra Oh y Jay Duplass protagonizan esta comedia dramática situada en la presidencia de un departamento de inglés de una muy importante universidad. Una serie creada por Amanda Peet, y producida por David Benioff y D.B. Weiss, creadores de "Juego de tronos".