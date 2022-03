Las series clave para la semana del 14 de marzo

Esta semana no solo podremos descubrir la magistral 'Esto te va a doler', sino también reencontrarnos con el atribulado equipo de 'La Unidad' o descubrir la historia (de amor) detrás de WeWork en 'WeCrashed'. Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'Bad vegan: Fama, fraudes y fugas', la realidad es increíble

Tras el fenómeno (de corta vida) 'Tiger king', uno de sus productores ejecutivos, Chris Smith, propone otra historia de crimen real más extraña que cualquier ficción. Hablamos de la odisea de Sarma Melngailis, antigua reina de la restauración crudivegana que acabó convertida en fugitiva tras liarse con el misterioso Anthony Strangis, quien, según se cuenta, un día la convenció de que podría hacer inmortal a su perro. Vienen curvas, así es. Y pizzas fatales. Netflix, miércoles, día 16.

2. 'DMZ', distopía bélica con Rosario Dawson

Ava DuVernay ('Selma', 'Así nos ven') produce y dirige inicialmente esta adaptación del mítico cómic de DC sobre una Manhattan convertida en zona desmilitarizada (o DMZ) tras el estallido de la segunda guerra civil en Estados Unidos. Rosario Dawson es Alma Ortega, una doctora en busca del hijo que perdió en la evacuación de la ciudad de Nueva York; Benjamin Bratt es Parco Delgado, el popular líder de una de las pandillas más peligrosas de la DMZ. HBO Max, desde el viernes, día 18.

3. 'Lujuria (Lust)', sexo en Estocolmo

Estrenada en el último festival de Berlín, esta serie sueca se aproxima con humor, pero también seriedad cuando toca, a la sexualidad femenina después de los cuarenta. Después de que Annette (Sofia Helin, de 'Bron/Broen') empiece a realizar un estudio gubernamental sobre sexo y salud femenina, ella y sus amigas (Anja Lundqvist, Julia Dufvenius y Elin Klinga) ponen en cuestión su propia vida sexual. Curiosamente, la serie ha sido escrita por un hombre, el también actor Frans Wiklund. HBO Max, desde el viernes, día 18.

4. 'La Unidad (temporada 2)', (aún más) alta tensión

La serie de Dani de la Torre y Alberto Marini regresa para una temporada con, en principio, acción aún más compleja y situaciones emocionalmente más intensas. En la segunda temporada, la unidad antiterrorista debe hacer frente a un nuevo villano: Omar Al-Hassan, empresario marroquí que, a pesar de dirigir una fundación de desradicalización, toma medidas explosivas para vengar la muerte de su hijo Abdel. Además, deben averiguar si tienen a un topo dentro del equipo. Movistar Plus+, viernes, día 18.

5. 'WeCrashed', amor y ambición en la era 'startup'

El auge de las series sobre 'startups' y genios retorcidos de las finanzas continúa con esta indagación en el auge y caída de la marca global de 'coworking' WeWork. La creación de Lee Isenberg ('Little America') y Drew Crevello se presenta como particular historia de amor entre dos narcisistas: el cofundador Adam Neumann (Jared Leto) y su esposa Rebekah (Anne Hathaway), la misma que en 2018 aseguró, no sin controversia, que la vocación de una mujer debería ser apoyar a su hombre. Apple TV+, desde el viernes, día 18.