Todos sabemos que durante la Semana Santa el tiempo, con suerte, aumenta, y eso solo puede significar una cosa para aquellos que disfrutamos descansar en casa: más horas frente a la televisión. Es por ello que hoy te damos cuatro series pasar el rato.

Es habitual que cuando buscamos una serie, pasamos más tiempo indagando en internet qué tipo de series hay en el catálogo de nuestra plataforma, qué es trend y qué no y, sobretodo, qué nos interesa ver en ese momento. Al final, perdemos tantas horas buscando la serie ideal que acabamos dándonos por vencidos. Gracias a este post, te resumimos en menos de una página qué es lo que debes ver sí o sí.

Élite

En primer lugar, tenemos una de las series más queridas a nivel mundial: “Élite”. Con el esperado estreno de su última temporada, el drama juvenil suma un total de 5. Como sabemos, la serie tiene una temática clara: jóvenes ricos, sexo, drogas y mucho drama. Además, cuenta con un reparto cada vez más conocido y admirado gracias a plataformas como Instagram, y entre ellos destacan famosos como Ester Expósito, Arón Piper, Manu Ríos o Danna Paola.

Vikingos: Valhalla

Cambiando por completo el género, pasamos a nuestra segunda recomendación: “Vikingos: Valhalla”. Para los amantes de la conocida serie, “Vikingos”, ha llegado, como regalo caído del cielo, su secuela. La serie está ambientada cien años después de esta, y nos cuenta la evolución de los propios vikingos en Europa.

Moon Knight

Una vez más, nos vamos de un extremo a otro y pasamos a “Moon Knight”, la nueva miniserie de Marvel Studios. La serie, protagonizada por Oscar Isaac, conocido por sus papeles en “X-Men: Apocalipsis”, “Dune” o “Ex Machina”, se basa en el cómic de su mismo nombre, y nos cuenta la historia de Marc Spector (Oscar Isaac), un trabajador que adopta los poderes de un dios egipcio de la luna. Aparte de su original y llamativa trama, el reparto también nos llama la atención, y contamos con la presencia de grandes actores como Gaspard Ulliel y Ethan Hawke.

Los Bridgerton

Nuestra cuarta y última recomendación no soprenderá a nadie, y es que no podemos dejar atrás la nueva temporada de "Los Bridgerton". La serie ha enamorado a más de uno desde su debut en Netflix, y su nueva entrega no ha dejado indiferente a ninguno. Amor, drama y la alta sociedad londinense de la época, ¿qué más ingredientes necesitas?

Todas estas series cuentan tienen tramas que conseguirán que no puedas despegar tus ojos de la pantalla durante estas vacaciones. No puedes perderte ninguna de ellas.