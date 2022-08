Después de que Netflix confirmase una segunda temporada de El Juego del Calamar, su creador, Hwang Dong-hyuk, ha dado a conocer de forma oficial cuál será la trama en la que se centrarán los nuevos capítulos.

Y es que, tras su lanzamiento a finales de 2021, a la ficción le bastaron 12 días para romper récords y convertirse en la más popular de la plataforma de streaming. Ahora, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Dong-hyuk- habla sobre la nueva tanda de episodios en los que también regresará su principal protagonista, el Gi-Hun de Lee Jung-jae.

De hecho, con la primera parte de la serie convertida en un fenómeno de masas y con ocho nominaciones a los premios Emmy, su showrunner, admite que ahora, se siente presionado al contar con una fecha límite para hacerse cargo del guion de la próxima entrega del Juego del Calamar.

"Mentiría por completo si dijera que no siento ninguna presión porque mucha gente aguarda la segunda temporada, y la primera fue demasiado exitosa como para no encontrarme presionado por ella", explicó el creador de la ficción. Sin embargo, tiene un sistema de trabajo ya establecido para abordar el relato y asegura que cuando está escribiendo el guion, realmente se sumerge en el mundo que creó, lo que le resulta, "menos intimidante".

"Una vez que me siento delante de mi portátil, me convierto en parte del mundo que he creado y me olvido por completo del mundo real al que pertenezco", apostilló Dong-Hyuk, antes de entrar en detalles sobre la trama de los nuevos capítulos de la ficción con los que espera que la historia fluya igual manera que con la primera temporada en lugar de centrarse en satisfacer las expectativas de los fans.

"Únicamente pensé en el último momento cuando Gi-hun no cogió el avión y pensé en lo que haría a continuación. Lógicamente, habrá una concatenación de acontecimientos que nos llevará hasta el final de la temporada. No puedo entrar en detalles todavía, pero sabes que Seong Gi-Hun es una persona completamente nueva al final de la primera temporada, así que, la segunda se centrará en lo que va a hacer este nuevo Gi-hun y como se desarrollarán las cosas en torno a esta versión del personaje", concluyó Dong-hyuk, que ya anticipó en diciembre de 2021 junto a Netflix que habría una nueva entrega de la serie para la que aún no hay fecha de estreno.

Sin embargo, el de Lee Jung-jae no será el único regreso. Y es que, el showrunner no solo ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés por traer de vuelta a algunos de los sujetos que murieron en las cruentas pruebas de la primera temporada, sino que, esta nueva tanda de capítulos le otorgará un papel aún más relevante a la figura del Líder, cuya identidad quedaba expuesta en el octavo episodio de la serie.