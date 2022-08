Así es Milly Alcock, la actriz que interpreta a la princesa Rhaenyra de 'La Casa del Dragón'

'Juego de tronos' fue una serie con mucho 'girl power'. Solo hay que recordar el papel que desempeñaron algunas heroínas como Arya, Sansa y Daenerys surgidas de la pluma de George R. R. Martin. Ahora, con el estreno de su esperadísima precuela, parece que HBO Max va a seguir apostando por el empoderamiento femenino de la mano de unas mujeres que se rebelarán contra el destino que los hombres tenían asignado para ellas. El mayor exponente será la princesa Rhaenyra Targaryen, una jinete de dragones que tiene mucho que aportar en esta historia que acabará desembocando en una auténtica guerra civil en la poderosa saga de reyes y guerreros.

El personaje está interpretado por dos actrices, Milly Alcock y Emma D'Arcy. Pero será a la primera a la que conozcamos al principio de la historia, ya que se encargará de dar vida a la princesa en su época adolescente, a pesar de que Alcock tiene ya 22 años.

Nacida en el año 2000 en Sídney (Australia), esta actriz de tez pálida, ojos azules, cabellos dorados (aunque no tanto como los de su personaje) y facciones potentes que ha aparecido en varias campañas comerciales lleva unos años de experiencia en la industria televisiva, en la que empezó siendo tan solo una adolescente, en 2014, con un pequeño papel en la serie 'Wonderland'.

La fugitiva de 'Upright'

En su currículum aparecen otros títulos televisivos como 'High life', 'Janet King', 'A place to call home', 'Pine Gap', 'Fighting Season', 'El crepúsculo' y 'Reckoning: ajuste de cuentas', aunque el personaje que más alegrías le ha dado hasta ahora es el de la joven e impetuosa fugitiva que hace autostop y que interpretó en 'Upright', junto al cantautor Tim Minchin, de la que ya está rodando una segunda temporada.

Este trabajo le valió el premio Casting Guild of Australia en la categoría de estrellas emergentes, aunque en un principio la puso en un brete: decidir si debía seguir en la escuela secundaria de artes escénicas en la que estudiaba o decantarse por la interpretación.

Cuando ha hablado sobre su decisión de dejar los estudios, se ha mostrado segura de su elección: "La escuela simplemente no era para mí. No tuve grandes maestros que me vieran hasta que descubrí que actuando era donde me sentía segura. Así que sí, fue la decisión correcta", declaró al 'Gold Coast Bulletin', mientras en otra entrevista reveló la sorprendente forma de la que se enteró de cómo había conseguido el papel de Rhaenyra: mientras lavaba platos en un restaurante en Sídney. Ahí supo que su vida cambiaría para siempre.

Aunque mucho antes ya había decidido que iba a tratar de abrirse camino en la industria del entretenimiento: "Me atrajo por primera vez cuando tenía 5 o 6 años y actuaba en una obra escolar. Interpretaba a Caperucita Roja y recuerdo haber tenido la sensación de que esto era lo que quería hacer", rememora. Y reconoce que el camino que le ha llevado hasta la princesa Targaryen no ha sido fácil: "Hice audiciones durante años y años y no obtuve nada, pero creo que la industria de la interpretación es competitiva porque puede permitírselo", reflexiona.

Puntos en común con Arya Stark

Ahora, convertida en una Targaryen que luchará por su derecho al Trono de Hierro, Alcock no ha dudado en comparar a su personaje con una de las féminas que más cautivó a los fans de 'Juego de tronos': la aguerrida Arya Stark, a la que dio vida Maisie Williams.

La actriz considera que ambas comparten bastantes puntos en común, según desveló a 'The Entertainment Weekly'. "Ambas son mujeres que no se comportan de la forma en la que se espera que lo hagan. Existe ese espíritu rebelde y descarado que ambas poseen, y creo que por eso la gente la adorará", ha destacado sobre un personaje que está llamado a ser de esos de los que marcan la carrera de una actriz. Y la suya, viendo su trabajo, está claro que tendrá un largo recorrido.