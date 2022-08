Tras la cancelación de Batgirl, que iba a estrenarse en HBO Max, ahora le llega el turno al protector de Gotham. Y es que, con la decisión tomada por Warner Bros. Discovery para trazar un nuevo rumbo en lo referente a sus producciones basadas en personajes de DC, La plataforma de streaming ha rescindido el lanzamiento de Batman: The Caped Crusader, una serie de animación que estaba destinada a ser la sucesora emblemática ficción creada por Bruce Timm y Paul Dini en la década de los 90.

De hecho, este ambicioso proyecto en el que estaban involucrados además del propio Timm, Matt Reeves y J.J. Abrams y como productores ejecutivos, prometía reinventar el mundo del caballero oscuro y seguir la estela de Batman: La Serie Animada, la cual, a lo largo de su cuatro temporadas y 85 capítulos, se convirtió en todo un referente para el género de superhéroes. Además, Batman: The Caped Crusader, no es la única ficción de Warner Bros. Animation, que finalmente, no verán la luz.

Según informa Variety, también se han cancelado Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story y The Amazing World of Gumball: The Movie. Una entristecedora noticia que llega poco después de darse a conocer que HBO Max y Cartoon Network cancelarían su nueva película de animación: Driftwood. Un largometraje de corte familiar que había recibido luz verde hace apenas tres meses.

Sin embargo, con vistas a que puedan ser compradas por otras plataformas de streaming fuera de HBO Max, su producción sí que seguirá adelante, con la salvedad, de la película de Gumball, la cual está producida por HB Studios Europe. Una decisión con la que David Zaslav, se deshace así en buena medida del amplio catálogo infantil y familiar dentro de la plataforma de streaming, que ha llevado a los fans a crear un movimiento en redes sociales bajo el hashtag "#FireDavidZaslav para que el CEO de Warner Bros. Discovery sea despedido.

Batman: The Caped Crusader, es el segundo de los proyectos de J.J. Abrams con el que el estudio ha decidido no seguir adelante, después de que HBO dejara de lado el pasado mes de junio, la que iba a ser su nueva película, Demimonde.