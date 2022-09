El fallecimiento de la Reina Isabel II de Inglaterra está generando una importante ola de reacciones en las redes sociales. Una de las más destacadas es un vídeo de 'Years and years', una de las series más exitosa de la BBC británica, en la que predijeron que la monarca más longeva de Gran Bretaña fallecía en este año 2022.

El momento en el que la ficción británica vaticina la trágica perdida tiene lugar en el primer capítulo. En la elipsis que desde el nacimiento de Lincoln, hijo pequeño de Rosie Lyons, se puede ver a Muriel Deacon, abuela de la saga, se lleva la mano al corazón mientras ve la televisión y escucha cómo la gente grita 'Larga vida al Rey' tras conocerse las fechas de unas nuevas elecciones generales: 2022.

No es lo único que 'Years and years' ha predicho algo de nuestra historia más reciente, demostrando que la realidad puede superar la ficción. Concretamente, la serie creada por Russell T Davies ('Doctor Who') también vaticino que Rusia invadiría Ucrania y que provocaría una importantes de refugiados, algo que también ha terminado por cumplirse.

'Years and years' es una miniserie con ecos de ciencia ficción que sigue las fortunas y desgracias de los Lyons en un futuro cercano entre 2019 y 2034. En un abrumador lapso de quince años, los cuatro hermanos son testigos (y en ocasiones, víctimas directas) de los tremendos cambios políticos y sociales que asolan al Reino Unido y a toda Europa: el auge de los populismos extremos y la xenofobia, la evolución humana ligada a las nuevas tecnologías digitales, la caída de los bancos, las crisis de refugiados, el poder de las 'fake news', los movimientos antisistema, y la debacle de la democracia occidental tal y como la conocemos.

El punto de partida de la serie es el comienzo de la popularidad de una excéntrica política llamada Vivienne Rook (Emma Thompson), que empieza a convertirse en una nueva promesa de los británicos. Dicho momento coincide con un momento en el que la familia Lyons se reúne para recibir al nuevo miembro del clan que acaba de llegar al mundo. Este es el futuro que le espera.

Isabel II ha fallecido este jueves a la edad de 96 años, según ha anunciado el palacio de Buckingham. La monarca se encontraba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, Escocia, después de que los doctores mostraran "preocupación" por su estado de salud, según explicó el palacio en un comunicado difundido a las 12.30 horas de este jueves. Todos los hijos y nietos de la reina se desplazaron a Balmoral y la propia BBC modificó desde primera hora de la tarde su programación y los presentadores aparecieron en pantalla de riguroso luto antes incluso de conocerse la noticia, lo que hacía suponer un rápido desenlace.

El fallecimiento de Isabel II en Escocia pone en marcha la bautizada como 'operación Unicornio', que prevé una serie de actos públicos para que los ciudadanos de esta nación puedan despedirse de la soberana. Tras estos fastos, el cuerpo de la monarca será trasladado a Londres, tras lo cual se activará la 'operación London Bridge', según la cual están previstos 10 días de actos que concluirán en el funeral de Estado que tendrá lugar en la abadía de Westminster.