Así es Emma d'Arcy, la actriz que interpreta a la nueva princesa Rhaenyra de 'La casa del dragón'

Cuando empezó 'Juego de tronos', solo los que habían devorado las novelas de George R. R. Martin en las que se basaba la serie podían intuir la importancia que podía adquirir en la historia una mujer como Daenerys, que comenzó como una frágil y apocada damisela vendida por su hermano al imponente Khal Drogo y terminó convertida en la Khaleesi, una reina temida por todos. Su sangre dragón corre también por las venas de Rhaenyra Targaryen, que en este caso sí que estaba llamada a ser desde el principio uno de los personajes centrales de 'La dasa del dragón', la precuela de la famosa saga fantástica, por su papel decisivo como heredera al codiciado Trono de Hierro.

"Es el papel más importante del programa, en muchos sentidos", ha sentenciado Ryan Condal, cocreador y 'showrunner' junto a Miguel Sapochnik sobre un personaje que se verá envuelto en la Danza de Dragones, la guerra civil en el seno de los Targaryen.

La responsabilidad de representarla en la pantalla ha recaído en dos actrices que, aunque la encarnan en épocas diferentes de su vida, se llevan solo ocho años de diferencia entre ellas. Mientras que la australiana Milly Alcock, de 22 años, le da vida en su adolescencia, su etapa adulta corre a cargo de la británica Emma D'Arcy, a la que ya hemos podido ver este lunes en su papel, en el sexto episodio de 'La Casa del Dragón'. Y ha empezado fuerte, nada menos que dando a luz.

Cazafantasmas en 'Truth Seekers'

Curtida en producciones teatrales, llegó a ser directora artística de la compañía de teatro Forward Arena de Londres (especializada en tratar temáticas LGBTQ en obras como 'Callisto: A Queer Epic') y protagonizó el videoclip 'Too much love' del grupo Little Cub, pero la televisión es la que le está dando más proyección internacional. Como la serie de Amazon Prime Video 'Truth Seekers', una comedia de terror en la que formaba parte de un peculiar equipo de cazafantasmas, la segunda temporada de 'Hanna' (rodada parcialmente en Barcelona) y títulos como 'Wanderlust' (Netflix) y la película 'Misbehavior'.

Su imagen en la vida real dista mucho de la que luce como Rhaenyra, con una larga cabellera dorada característica de los Targaryen. En las alfombras rojas a las que ha acudido a presentar 'La dasa del dragón' la hemos podido ver con un 'look' de lo más andrógino y pelo a lo 'garçon', que también lucía cuando realizó los primeros 'castings' virtuales (era época de pandemia) para la precuela de 'Juego de tronos'.

La peluca del 'casting'

En el primero de ellos, Condal y Sapochnik le pidieron que se pusiera una peluca para imaginársela como su princesa dragón y, con las tiendas cerradas por culpa del covid, tuvo que ingeniárselas recurriendo a unas extensiones improvisadas que su pareja tardaba hora y media en colocarle en cada audición. Pero valió la pena, porque convenció a los productores de que era la persona perfecta para el papel.

D'Arcy, de hecho, se identifica como de género no binario, algo que cree que le ha ayudado a la hora de interpretar a Rhaenyra, un personaje que está luchando contra el sistema patriarcal y el destino que le tienen asignado en la corte por su condición de género. "Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer", ha declarado a 'The Hollywood Reporter'.

"Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí", reitera D'Arcy, que considera que entre su personaje y el de su tío, Daemon Targaryen (Matt Smith), hay una gran conexión debido a sus semejanzas por su carácter guerrero. "De alguna manera, están hechos de la misma pasta y, sin embargo, las reglas son completamente diferentes para ellos", reflexiona en 'Entertainment Weekly'.