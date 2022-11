A Berto Romero se le da muy bien hacer reír. Es cinturón negro haciendo comedia. Pero eso no significa que sea su género favorito como espectador. Él siempre ha sido consumidor de cine fantástico, de ciencia ficción y de terror. Así que después de las tres temporadas de la exitosa serie ‘Mira lo que has hecho’ se ha lanzado a contar una historia de fantasmas en la nueva ficción que está rodando estos días para Movistar Plus+, titulada ‘El otro lado’. “Como la protagonizo yo, eso ya da una pista de que también será graciosa”, adelanta.

En uno de los platós del edificio de Mediapro de la Diagonal barcelonesa ha recreado un pequeño piso de Bellvitge. El decorado así lo atestigua cuando sales al balcón y parece que estés enfrente de uno de los descomunales bloques colmena de este barrio obrero de L’Hospitalet de Llobregat. “Un Poltergeist en toda regla” Dentro vemos a María Botto sufriendo (solo en la ficción) en una intensa escena que después completarán con ayuda de los retoques digitales. La actriz interpreta a la dueña de la vivienda donde suceden los fenómenos paranormales (“un Poltergeist en toda regla”) por los que se siente interesado el personaje de Berto, que se ha dejado una vistosa barba por exigencias del guion. Un guion que firma él junto al mismo equipo que le acompañó en la escritura de ‘Mira lo que has hecho’ y en el que, cómo no, no faltará tampoco la comedia. “Una de las cosas de las que más contento quedé con mi anterior serie fue la posibilidad de hibridar la comedia con las emociones, cómo se podía saltar de un estado a otro con naturalidad. Pensé que había un camino interesante para repetir una experiencia similar, pero con el terror”. De Eva Ugarte a Buenafuente “Es el juego de estar viendo algo sonriendo y que de pronto se te hiele la sangre” resume Berto sobre una serie que constará de seis capítulos de unos 30 minutos y que está dirigida por Javier Ruiz Caldera (‘Malnazidos’, ‘Superlópez’) y Alberto de Toro (habitual montador de Ruiz Caldera). En el reparto de esta serie de El Terrat figuran también María Pascual, Nacho Vigalondo, Albert García, Hugo Morenilla y dos de las grandes parejas de Berto: Eva Ugarte, su mujer en ‘Mira lo que has hecho’, y Andreu Buenafuente, gran compañero y maestro televisivo. En un barrio obrero El rodaje de ‘El otro lado’, que va por su sexta semana y que se alargará otras tres más, les ha llevado a grabar exteriores en localizaciones como Manresa, Gavà y otras localidades barcelonesas. También Bellvitge, porque no querían que la historia de terror se ambientara “en una casona abandonada, sino que el Poltergeist pasara en un barrio obrero, en uno de esos edificios colmena” que te sirve para situar que estás en el cinturón de Barcelona. Un terror mucho más reconocible.