Las series de estreno de las plataformas de enero de 2023 exprimen potentes historias reales, como las de 'Litvinenko' y 'Cristo y Rey'. Pero también aprovechan el tirón de libros y videojuegos de éxito, como 'La chica de nieve', 'La vida mentirosa de los adultos', 'Entrevista con el vampiro' y 'The last of us'. Sin olvidar el toque cómico de 'Terapia sin filtro' y 'Supernormal' y el desenfreno y la adrenalina del final de 'Sky rojo'.

'La vida mentirosa de los adultos' Día 4. Netflix Tras la interesante 'La amiga estupenda' de HBO, nueva adaptación de una de las obras de la autora Elena Ferrante, también realizada en su país natal, Italia. Está ambientada nuevamente en Nápoles, pero ahora en una época más próxima, en la década de 1990. Sigue la transición de la infancia a la adolescencia de Giovanna, una niña de un hogar burgués que, a los 12 años, escucha decir a su padre que es fea y que se parece a su tía Vittoria, una mujer a la que el matrimonio odia. La joven se obsesionará con esa mujer, a quien ha visto un par de veces en su vida. 'Cowboy de Copenhague' Día 5. Netflix Nicolas Winding Refn, el director danés de 'Drive' y de la serie 'Demasiado viejo para morir joven', recorre el siniestro paisaje criminal de Copenhague a través de una enigmática joven, Miu (Angela Bundalovic), con poderes sobrenaturales. Mientras busca ejecutar su venganza contra todos aquellos que le hicieron daño, se topa con su archienemiga, Rakel, durante seis episodios de lo más oscuros y bañados en luces de neón. 'Litvinenko' Día 11. Movistar Plus+ David Tennant ('Broadchurch', 'Doctor Who', 'Good Omens') se mete en la piel del exespía ruso Alexander Litvinenko, que murió en 2006 en un hospital londinense asegurando que había sido envenenado por orden de Vladimir Putin. Los dos inspectores de la Policía Metropolitana de Londres encargados del caso se dan cuenta de la gravedad de la situación cuando descubren que el veneno usado es polonio-210, la sustancia tóxica más peligrosa conocida. Escrita por George Kay ('Lupin') y dirigida por Jim Field Smith ('Criminal', 'Endeavour'), esta miniserie de cuatro episodios contó con la colaboración de la familia del fallecido y de los principales personajes involucrados en la historia. 'Entrevista con el Vampiro, de Anne Rice' Día 12. AMC+ Reinvención de la novela gótica de Anne Rice, que ya fue llevada a la gran pantalla en los años 90, con Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas en los papeles principales. La serie sigue la épica historia de amor, sangre e inmortalidad de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson, el Gusano Gris de 'Juego de tronos'), Lestat de Lioncourt (Sam Reid) y Claudia (Bailey Bass), relatada en una época más actual al periodista Daniel Molloy (Eric Bogosian). Pero la trama se remonta a la Nueva Orleans de principios del siglo XX, donde el protagonista no puede resistirse a la oferta de vida infinita que le propone el libertino Lestat, convirtiéndose en su compañero vampiro. La llegada de Claudia, la vampira infantil de Lestat, les llevará por un viaje de venganza y expiación de varias décadas. 'Sky rojo' Día 13. Netflix. Temporada 3 (última) Últimos ocho episodios de la serie creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina ('La casa de papel'). Después de escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo pesquero y remoto. Lejos de Romeo (Asier Etxeandia) y de la necesidad de venganza de Moisés (Miguel Ángel Silvestre). Pero pronto descubrirán que su pasado llama de nuevo a la puerta. Se incorporan Tiago Correa y Catalina Sopelana y el cantante Rauw Alejandro hace una colaboración especial. 'Cristo y rey' Día 15. Atresplayer Premium El prolífico Daniel Écija ('Periodistas', 'Los Serrano', 'Estoy vivo') recrea, cuatro décadas después, la turbulenta relación del domador Ángel Cristo (Jaime Lorente) con la actriz y musa del destape Bárbara Rey (Belén Cuesta). Desde su fugaz noviazgo y su mediática boda a su negocio millonario en el circo y el nacimiento de sus dos hijos. Pero también el lado más oscuro: la escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado. La serie es así un retrato de la crónica rosa de los años 80, con actores como Adriana Torrebejano (que da vida a Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets, José Milán, Chema Adeva, Belén Ponce de León, Vicente Vergará, Diana Peñalver, Secun de la Rosa, Salomé Jiménez, David Lorente, Ana Carrasco, Mirela Balic, Antonio Buil y Elvira Cuadrupani. 'The last of us' Día 16. HBO Max Pedro Pascal y la joven Bella Ramsay, que ya coincidieron en 'Juego de tronos', encabezan el reparto de esta adaptación a la pequeña pantalla del famoso videojuego desarrollado por Naughty Dog para la PlayStation 3. Detrás están Craig Mazin, creador de ‘Chernobyl’, que figura como guionista y productor del proyecto junto a Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego. Veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida por una devastadora pandemia, un superviviente es contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años fuera de una opresiva zona de cuarentena. Juntos emprenderán un titánico viaje para atravesar EEUU, dependiendo el uno del otro para sobrevivir. 'Atlanta' Día 18. Disney+. Temporada 4 (última) Tras su gira por Europa, el rapero Paper Boi (Brian Tyree Henry), su primo Earn (Donald Glover), su colega Darius (Lakeith Stanfield) y la chica del grupo, Van (Zazie Beetz), regresan a casa. Pero ya de vuelta en Georgia no saben si ha cambiado Atlanta o son ellos los que ya no son los mismos. La serie ha lanzado la carrera de su creador, el propio Glover, con su acertado y a veces surrealista retrato de la comunidad afroamericana y del mundillo del mundo del rap. 'La chica de nieve' Día 27. Netflix Adaptación del 'best-seller' de Javier Castillo, en forma de 'thriller' de seis episodios. Una periodista en prácticas (Milena Smit) se obsesiona con el caso de la desaparición de una niña de 5 años, Amaya Martín, en la cabalgata de Reyes de Málaga de 2010. La reportera comenzará una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar. En la intensa investigación contará con la ayuda de un colega periodista, un tipo curtido por la vida (José Coronado). 'Terapia sin filtro' Día 27. Apple+ Tres expertos en la comedia están detrás de esta serie que cuenta con Harrison Ford en uno de los papeles principales: Bill Lawrence y Brett Goldstein (dos de los artífices del éxito de 'Ted Lasso') y el actor Jason Segel ('Cómo conocí a vuestra madre'), que ejerce también como protagonista. Este interpreta a un terapeuta en duelo que comienza a romper todas las reglas establecidas y, dejando de lado la ética, empieza a practicar esa terapia sin filtro que anuncia la serie: le dice a sus pacientes exactamente lo que piensa, sin tener en cuenta las consecuencias. El reparto lo completan Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie y Lukita Maxwell. Otros estrenos y regresos 'Caleidoscopio' Día 1. Netflix. Serie inspirada en la historia real de la desaparición de 70.000 millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan durante el huracán 'Sandy'. Cuenta con una estructura particular: opta por un estilo narrativo no lineal y los episodios se pueden ver en cualquier orden. El reparto está encabezado por Giancarlo Esposito ('Breaking bad', 'Better call Saul') y también figuran Paz Vega y Rufus Sewell. 'Inspectora Marleau' Día 1. Calle 13. Temporada 7 'Mirada indiscreta' Día 1. Netflix. Una 'hacker' voyerista se ve arrastrada a una peligrosa investigación cuando su vecina prostituta se va el fin de semana. 'Ataque a los titanes' Día 1. Netflix. Tercera temporada (parte 2) y cuarta (parte 1). Manga sobre un joven que se enfrenta a los titanes gigantes que amenazan con destruir la raza humana. 'Monster' Día 1. Netflix. Anime. Un brillante neurocirujano japonés intenta resolver una serie de asesinatos relacionados con un paciente. 'Crimen en el paraíso. Especial Navidad' Día 1. Cosmo. Solo hay un caso que Selwyn no ha resuelto, y esta Navidad volverá a perseguirlo. Mientras los habitantes de Saint Marie se preparan para las festividades, la 'podcaster' de crímenes reales Jennifer Langan es encontrada muerta por un disparo. 'Happy Valley' Día 3. Movistar Plus+. Temporada 3 (última). La aclamada serie policiaca británica llega a su fin, aunque con episodios semanales. Un turbio asesinato provoca que la sargento Catherine Cawood (Sarah Lancashire) vuelva a tener relación con Royce, el psicópata que violó a su hija y provocó que acabara suicidándose. Su obsesión será alejarle de su nieto. 'Grantchester' Día 3. Filmin. Temporadas 1 a 4. Adaptación de la saga de novelas de James Runcie, con un cura del bucólico pueblo de Grantchester (James Norton) resolviendo asesinatos. 'Star Wars: la remesa mala' Día 4. Disney+. Temporada 2. Han pasado meses desde los acontecimientos de Kamino y la Remesa Mala continúa su viaje navegando por el Imperio después de la caída de la República. Por el camino se cruzarán con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una serie de emocionantes misiones ejerciendo de mercenarios que los llevarán a lugares inesperados y peligrosos. 'La dama de los muertos' Día 5. Netflix. Una historia sobre hasta dónde es capaz de llegar una mujer apasionada con tal de vengar la muerte de su marido. 'Ginny y Georgia' Día 5. Netflix. Temporada 2. Ahora que sabe que Kenny, su padrastro, no murió por causas naturales, Ginny debe lidiar con su tristeza y con el hecho de que Georgia lo mató para protegerla. Por su parte, Georgia preferiría olvidarse del pasado porque tiene una boda entre manos. 'Wahl Street' Día 5. HBO Max. Temporada 2. Docuserie sobre cómo compagina Mark Wahlberg sus negocios con su carrera cinematográfica. 'La plataforma' Día 6. Amazon Prime Video. 'Thriller' británico creado por David Macpherson, ambientado en una plataforma petrolera frente a la costa de Escocia, en las aguas del Mar del Norte. La tripulación del lugar debe buscar una manera de llegar a tierra cuando quedan aislados por una niebla misteriosa que se abre paso a su alrededor. 'Cielos turbios' Día 6. Filmin. Miniserie documental producida entre Israel y Alemania, que examina por primera vez desde una óptica internacional el accidente aéreo que se produjo en un barrio de Ámsterdam en octubre de 1992, cuando un Boeing 747 que cubría la ruta Nueva York-Tel Aviv con escala en la capital holandesa se estrelló contra un bloque de apartamentos. 'El tranvía' Día 9. Netflix. 'Thriller' coreano. Una tragedia repentina expone al público la vida privada de la esposa de un político. 'Blood and treasure' Día 9. SyFy. Un experto en antigüedades y una ladrona de arte tienen mucho más en común de lo que cabría esperar. 'Los misterios de Murdock' Día 9. Paramount Network. Temporada 14 'Koala Man' Día 9. Disney+. Animación. Kevin es un padre de mediana edad con una doble identidad como Koala Man, empeñado con acabar con la pequeña delincuencia en la ciudad australiana de Dapto. 'Bali' Día 10. Filmin. Rachel Griffiths es una de las protagonistas de esta serie sobre los atentados terroristas del 12 de octubre de 2002 en el distrito turístico de Kuta (Bali). 'Trasplant' Día 10. AXN. Temporada 3 'Bienvenidos a Chippendales' Día 11. Disney+. La escandalosa historia de Somen 'Steve' Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de 'striptease' masculino del mundo y que no permitió que nada ni nadie se interpusiera en sus planes. Ambientada a finales de los años 70, incorpora algunos elementos propios del 'true crime'. 'Sexify' Día 11. Netflix. Temporada 2. Una joven sin experiencia sexual y sus amigas deben explorar el abrumador mundo de las relaciones íntimas para crear una aplicación de sexo y ganar un concurso. 'Cazadores de olas' Día 11. Disney+. Docuserie sobre la tradición surfera en Japón. 'Velma' Día 12. HBO Max. Serie de animación para adultos que cuenta los orígenes de Velma Dinkley (Mindy Kaling), el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de Scooby-Doo. 'Reginald the vampire' Día 12. SyFy. Serie protagonizada por un joven vampiro, inspirada en las novelas 'Fat Vampire' de Johnny B. Truant. 'Makanai: la cocina de las Maiko' Día 12. Netflix. Hirokazu Koreeda está detrás de esta serie de acción real que adapta el cómic original de Aiko Koyama ‘Maiko-san chi no Makanai-san’. A sus 16 años, Kiyo, se convierte en ‘makanai’ (cocinera) en una casa de Kioto donde residen varias ‘maikos’ (aprendices de geishas). 'La noche más larga' Día 12. Sundance TV. Miniserie francesa 'remake' de 'The night of'. Un joven estudiante es acusado de asesinar a una chica que conoció en una fiesta. Un policía a punto de jubilarse se hace cargo de la investigación, mientras que una abogada especialista en delitos menores se ocupa de la defensa. Ambos son viejos enemigos íntimos y deberán aclarar la culpabilidad o inocencia del chico. 'Vikingos: Valhalla' Día 12. Netflix. Temporada 2. Ambientada a principios del siglo XI, narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos de la historia: desde el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) y su apasionada y resuelta hermana, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), hasta el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). La segunda temporada muestra a los héroes poco después de la trágica caída de Kattegat, acontecimiento que ha destruido sus sueños y cambiado su destino. De pronto, son fugitivos en Escandinavia y tienen que poner a prueba su ambición y su valor más allá de los fiordos de Kattegat. 'Justicia bajo fuego' Día 13. Netflix. Tras un incendio mortal en el cine, unos padres devastados lidian por la pérdida de sus hijos mientras luchan para que se haga justicia. Basada en hechos reales. 'Hunters' Día 13. Amazon Prime Video. Temporada 2 (última). En la Nueva York de 1977, un ecléctico grupo de cazadores de nazis han descubierto que cientos de oficiales alemanes de alto rango durante la segunda guerra mundial viven entre ellos y conspiran para crear un Cuarto Reich en Estados Unidos. Los nuevos episodios no cuentan ya con Al Pacino. 'Servant' Día 13. Apple+. Temporada 4 (última). La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores se intensifica, poniendo en peligro la calle Spruce, la ciudad de Filadelfia y más allá. Mientras tanto, una destrozada familia Turner no solo debe enfrentarse a la creciente amenaza de Leanne, sino al hecho de que Dorothy está despertando. 'Your honor' Día 13. Movistar Plus+. Temporada 2. Big Mo, la formidable líder de la banda de Desire, exige una lealtad feroz mientras lucha por expandir su imperio por toda Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo. Fia Baxter se ve obligada a aceptar la verdadera naturaleza de su familia mientras lidia con las consecuencias del tiroteo de su novio (por una bala que estaba destinada a su hermano). 'Ley y orden: unidad de víctimas especiales' Día 13. Calle 13. Temporada 24 'Ley orden: crimen organizado' Día 13. Temporada 3 'La Superliga: la guerra por el fútbol' Día 13. Apple+. Docuserie. 'Destino operación Marea Negra' Día 13. Amazon Prime Video. 'Making of' sobre el rodaje de la segunda temporada de la serie 'Operación Marea Negra', que se estrenará en febrero. 'Fantasmas' Día 16. TNT. Temporada 2. La mansión ya está lista para empezar a recibir huéspedes. O casi, porque algunas partes de la casa se caen a trozos, algo que lógicamente no causa demasiada buena impresión entre los clientes. Además hay que añadir un pequeño detalle: los fantasmas siguen reticentes a compartir el caserón con visitantes desconocidos. 'Manayek' Día 17. Filmin. Temporada 2. Tras descubrir el cuerpo sin vida de Roslan, Tal investiga el asesinato a pesar de que todo el mundo a su alrededor parece querer evitar que avance en el caso. 'Niña del demonio' Día 18. Disney+. Animación. Trece años después de quedarse embarazada de Satanás, una reticente madre y su hija anticristo intentan llevar una vida normal en Delaware. Las dos están constantemente frustradas por fuerzas monstruosas, incluido Satanás, que ansía la custodia del alma de su hija. 'Chicago PD' Día 18. Calle 13. Temporada 10 'Blue moon' Día 19. AMC+. Temporada 3 'Junji maniac: relatos japoneses de lo macabro' Día 19. Netflix. Manga que adapta 20 historias de terror del rey del género, Junji Ito, con la locura como eje. Entre ellas, ‘Los globos de la horca’, ‘Fotografías’ (de la saga ‘Tomie’), ‘La habitación de paredes cuádruples’ y ‘El intruso’. 'Aquellos maravillosos 90' Día 19. Netflix. Secuela de 'Aquellos maravillosos 70' (la serie que lanzó a la fama a actores como Mila Kunis y Ashton Kutcher), pero ambientada en 1995 y protagonizada por Leia Forman (Callie Haverda), hija de Eric y Donna, dos de los personajes principales de la serie original. Durante las vacaciones en casa de sus abuelos en Point Place, la chica hace buenas migas con una nueva generación de jóvenes, siempre bajo la atenta vigilancia de Kitty (Debra Jo Rupp) y la severa mirada de Red (Kurtwood Smith). 'Las combatientes' Día 19. Netflix. Miniserie francesa. Francia, 1914. Mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar. 'Presidente por accidente' Día 20. Netflix. Comedia creada por Jean-Pascal Zadi y François Uzan. El primero ejerce también como director y protagonista, un educador idealista que, sin comerlo ni beberlo, acaba siendo candidato a la presidencia de Francia. 'Truth be told' Día 20. Apple+. Temporada 3. Octavia Spencer regresa a su papel de reportera de investigación convertida en presentadora de un podcast de crímenes para asumir un nuevo caso. 'Sahmaran' Día 20. Netflix. Una joven viaja a la ciudad turca de Adana para dar una conferencia. Será la oportunidad perfecta para enfrentarse a un abuelo que apenas conoce, pero se verá inmersa en una leyenda. 'Fauda' Día 20. Filmin. Temporada 4. Un agente israelí vuelve a la acción para dar caza a un combatiente palestino al que daba por muerto. 'The legend of Vox Machina' Día 20. Amazon Prime Video. Temporada 2. Manga. Después de salvar el reino del mal y evitar la destrucción a manos de la pareja más aterradora de Exandria, Vox Machina se enfrenta a salvar el mundo una vez más, esta vez, de un siniestro grupo de dragones conocido como el Cónclave Croma. 'Arny. Historia de una infamia' Día 20. HBO Max. Docuserie sobre el 'caso Arny', que saltó a la luz en 1996, sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. 'The Lazarus project' Día 23. AMC. 'Thriller' de acción, protagonizada por el actor Paapa Essiedu (‘Podría destruirte’), sobre una organización secreta capaz de viajar en el tiempo cada vez que el mundo está en peligro de extinción. Pero tienen prohibido hacerlo por motivos personales o para salvar a alguien cercano. 'The dreamer' Día 24. Filmin. El 'biopic' de Karen Blixen, autora de 'Memorias de África', protagonizado por Connie Nielsen. La escritora regresa a Dinamarca tras muchos años en África Oriental. Sin dinero, enferma y divorciada, describe su viaje desde este punto hasta convertirse en una autora de renombre. 'Extraordinary' Día 25. Disney+. En un mundo en el que todos reciben un superpoder al cumplir los 18 años, Jen es la excepción. A sus 25 años, siente que se queda atrás. Por suerte, sus compañeros de piso (Carrie, Kash y un misterioso gato callejero) la ayudan a no caer en un pozo de autocompasión. 'Entre el mundo y yo' Día 25. Disney+. Serie turca. Ilkin teme que su novio, un famoso actor, ya no la ame. Un día decide contactarlo en redes sociales con un perfil falso, y casi inventa a la mujer que podría seducirle y arrebatárselo. 'Contra las cuerdas' Día 25. Netflix. Al salir de prisión, Ángela intenta recuperar el respeto de su hija. Como la chica es aficionada a la lucha libre, crea un personaje misterioso para subirse al cuadrilátero. 'YOLO: crystal fantasies' Día 25. HBO Max. Temporada 2 'Supernormal' Día 26. Movistar Plus+. Temporada 2. Olatz Arroyo y Marta Sánchez (guionistas de 'Allí abajo') siguen sacando punta de las situaciones desquiciantes que vive hoy en día cualquier madre trabajadora. La directiva de banca Patricia Picón (Miren Ibarguren) no tiene ahora problemas para conciliar... porque está en el paro. Con un nuevo miembro en la familia, está dedicada por completo a cuidar a sus cuatro hijos y apoyar a su marido Alfonso (Diego Martín) en sus nuevos proyectos. Parece que ha encontrado por fin la tranquilidad, pero resulta que no es el tipo de vida que ella realmente desea: quiere volver a la acción, aunque no será fácil volver a reincorporarse a la vida laboral. Al elenco se suman Alexandra Jiménez y Álex Barahona. 'Wisting' Día 26. AMC+. Temporada 2 'Agencia Lockwood' Día 27. Netflix. En un mundo plagado por fantasmas, hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina a adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta: la Agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático; su genial aunque excéntrico compañero George; y la incorporación más reciente, Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios. 'South of hell' Día 27. Dark. 'Thriller' sobrenatural de ocho episodios que se centra en la historia de María Abascal (Mena Suvari), una cazadora de demonios que posee una capacidad natural para cazar este tipo de criaturas. A su vez, María lucha contra Abigail, un demonio que vive dentro de ella y que se alimenta de la maldad de los demonios que exorciza. 'Carmen Curlers' Día 31. Filmin. La serie danesa mas vista del año está inspirada en hechos reales y se ambienta a principios de los años 60, coincidiendo con el lanzamiento de un invento revolucionario: Carmen Curlers, el primer rizador de pelo eléctrico.