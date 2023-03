The Last of Us ('El último de nosotros') se ha convertido en la última gran tendencia entre los seriéfilos. Apocalipsis, caníbales y un grupo humano de supervivientes son claves en la trama, lo que ha hecho que su estreno, el 15 de enero de 2023, haya batido records.

Y es que, además de lo anterior, The Last of Us llama la atención por un hecho que no deja de ser innovador: la serie llega como una adaptación de un videojuego, con el mismo nombre, y que salió a la venta en el año 2013. Desde aquel entonces, tanto streamers como jugadores han podido disfrutar, entre otras cosas, de una remasterización en el año 2014. Ahora, tras una primera temporada que superó las expectativas, los usuarios ansían la aparición de la segunda entrega bajo los mandos de Craig Mazin.

El videojuego

Los inicios de la trama se remontan al año 2009 cuando, en el seno de la empresa de videojuegos norteamericana Naughty Dog, surge la idea para el desarrollo de un nuevo título. La compañía hacía así una apuesta tras el éxito en su anterior entrega, también conocida, Uncharted 2: El reino de los ladrones.

Los creadores buscaron inspiración a través de distintas fuentes: desde documentales como Planeta Tierra (2006), libros como La carretera (2006) o películas en las que se recrea el espacio exterior, como Gravity (2013). Pese a esto, hubo que esperar hasta diciembre de 2011 para Naughty Dog anunciara de forma oficial la entrega al público, lo que generó -al igual que la serie- una gran expectación.

Los primeros en probarlo aseguraban que el juego destacaba por su narrativa, el diseño visual y sonoro o la caracterización de los personajes, en la que destacaban los tipos femeninos. Se preveía un éxito que fue corroborado tras su lanzamiento en junio de 2013: 8.150.00 copias vendidas (en su primer año), más de doscientos premios -entre ellos al de "Mejor juego del año"-, extensiones descargables -que actuaban a modo de spin-off-, una remasterización posterior y el anuncio de una segunda parte.

The Last of Us: Argumento

Estados Unidos. Año 2013. Una cepa originada por un hongo provoca que los seres humanos se conviertan en caníbales. La familia del protagonista, Joel, que reside en Austin (Texas), decide abandonar su hogar para tratar de sobrevivir. Décadas después la humanidad ya se encuentra bajo el yugo de la infección. Los supervivientes se refugian en asentamientos vigilados por militares o deambulan entre los contaminados. Además, hay una ley inquebrantable: el que se contamine de la cepa será ejecutado.

En ese contexto, Joel recibe un encargo para transportar a una joven -Ellie- de la que poco sabe, salvo que tiene 14 años y que es huérfana. Ellie ejercerá de coprotagonista, desde su desconocimiento del mundo prepandemia, mientras se deja entrever que sus padres han sido asesinados. A lo largo del videojuego se puede ver como Joel y Ellie serán desterrados de las zonas seguras; el primero, por hacer el transporte -cosa para la que no está autorizado- y, la segunda, por un incidente entre sus compañeros de clase.

Con todo, los dos protagonistas tendrán que recorrer el paisaje estadounidense, ya invadido por la naturaleza, y descubrir las ruinas de lo que un día tuvo vida hasta, finalmente, llegar a su destino.

Primera temporada de la serie

Ya han pasado veinte años desde el incido del apocalipsis. Joel (Pedro Pascal) discute junto a Tess (Anna Torv) sobre el destino de la Ellie (Bella Ramsey) mientras deambulan por un devastado Boston. Aparece, más tarde, Bill (Nick Offerman), de quien los protagonistas necesitarán guía y, a lo largo de los nueve episodios, se relatan los sucesos que desembocan en el intento de fuga. Cuando parece que va a llegar el desenlace, Joel acaba con la vida a todos los miembros de las Luciérnagas para evitar que estos asesinen a Ellie, lo que deja abierta la continuación para la próxima entrega.

A lo largo de esta primera temporada los hechos se recrean destacando los valores humanos por el encima del resto, lo que provoca que el espectador siente la necesidad de proteger a Joel y Ellie. Asimismo, se puede ver el entramado político surgido tras un apocalipsis mundial, las reflexiones sobre el miedo o el aislamiento y el incesable instinto de supervivencia.

En cuanto a cifras, Warner Bros ha desvelado que el noveno -y último- episodio ha conseguido un total de 8,2 millones de espectadores en las primeras 18 horas, 100.000 más que en el anterior. Así, The Last of Us ha pasado a ser la serie más vista del momento en la plataforma, hazaña que, además de en España, se ha dado en Latinoamérica.

Este era el tráiler con el que se anunciaba la serie:

Temporada 2: Esto es lo que se sabe

En el mundo audiovisual es habitual que los espectadores esperen impacientemente el estreno de las nuevas temporadas. Con The Last of Us, no obstante, no sería extraño que, aún siendo deseada, no se cree tanta expectación. El motivo: al tratarse de una adaptación de un videojuego, los seguidores pueden hacerse una idea de por dónde seguirá la trama, aunque, eso sí, esto solo será válido para quienes hayan jugado al título previamente.

Se sabe ya que HBO Max ha acordado una renovación para la segunda temporada. Sin embargo, no hay constancia de cuándo saldrá a la luz. Algunos medios aseguran que, lo más probable, es que se haga en algún momento de 2024 o 2025. Por otro lado, todo parece indicar que, si las audiencias se comportan como lo han hecho hasta ahora, la segunda será solo el anticipo de una hipotética tercera temporada.

En unas declaraciones de Craig Mazin para Consequence Tv, aseguraba que "La cantidad de historia que queda, que no hemos cubierto, sería más que una temporada. Así que sí, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer algo más que una temporada".

En cuanto al reparto, es de esperar la vuelta de ciertos personajes como Tommy, el hermano de el protagonista, a quien Pedro Pascal ha interpretado. Es igualmente posible que personajes presentes en la primera temporada reaparezcan, al menos para desarrollar algunas escenas de "flashbacks". Pese a esto, hay pocos datos confirmados y todavía es pronto para afirmar nada.

No ocurre lo mismo en cuanto a la trama. Como ya se ha dicho, la serie es una adaptación de un videojuego y, como tal, la historia guarda una relación con su original. Así, la primera temporada se corresponde con la primera entrega (2013) y las próximas estarán basadas en el título The Last of Us: Parte II, que se desarrolla en un lapso de cinco años y de ahí que desde HBO se apunte a que se puedan producir, al menos, dos temporadas más.

Entre las nuevas caras, se rumorea que podrían aparecer personajes como Abby, a quien ya se especula que podría poner cara Shannon Berry, debido a que varias cuentas de actores y producción han comenzado a seguir a la acriz en redes sociales, aunque, de nuevo, esto es pura especulación y todavía no hay nada confirmado.