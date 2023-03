Bryan Cranston ha dado la sorpresa con su radical cambio de papeles. De ser Walter White, el narcotraficante más famoso de internet, a encarnar un juez, Michael Desiato, que deberá enfrentarse a su propio hijo. El prominente autor norteamericano, que saltó a la fama de la mano de Breaking Bad, vuelve a triunfar en el mundo de la ficción y ya son muchos los que empiezan a mostrar interés por Your Honor, su nuevo trabajo.

Para esta nueva serie, Cranston cambia el desierto de Nuevo México por la ciudad más europea de Estados Unidos, Nueva Orleans. Será en los juzgados de esta urbe donde Michael Desiato, un respetado juez, deberá plantar cara a sus principios ante la situación que se le pone delante: su hijo, Adam Desiato, atropella accidentalmente al hijo de un criminal y se da a la fuga. A partir de entonces, la trama cobrará fuerza entre mentiras, engaños y elecciones en las que siempre se pierde. La primera temporada tuvo un gran éxito, lo que provocó que su productora, la CBS, renovara una segunda temporada.

Breaking Bad

Si hay algo que teman los artistas, por encima de no encontrar un buen proyecto, es que se les asocie a un personaje, pues, inevitablemente, se pierde el elemento de credibilidad. Esto es algo por lo que Bryan Cranston ha tenido que pasar tras su titánico éxito encarnando a Walter White y, sin embargo, parece haberlo superado.

Breaking Bad vio luz por primera vez en 2008 y, desde entonces, su fama se ha extendido mundialmente. Su caso es, si cabe, más notorio que otros del mismo género -como Narcos- pues empezó emitiéndose en televisión y, aún con esas, su llegada a Netflix supuso un triunfo entre las audiencias.

La serie gira entorno a la vida de Walter White, un profesor de química de secundaria al que le diagnostican cáncer terminal. A raíz del descubrimiento, Heisemberg -el apodo que se ganará con el avance de la trama-, decide meterse de lleno en el mundo del narcotráfico con la esperanza de generar suficiente dinero para evitar que su familia tenga que atravesar penurias. Sin embargo, con el tiempo descubre que su cáncer ha remitido y, de un talante sencillo, veremos la reconversión del personaje a un villano sin escrúpulos.

Junto a White habrá otros caracteres que han dejado huella: Jesse Pickman (Aaron Paul), Saul Goodman (Bob Odenkirk) o Gus Fring (Giancarlo Esposito) serán ejemplos de esto. A todos ellos los podremos ver en los casi setenta capítulos, que se reparten en cinco temporadas y tienen alrededor de una hora de duración. Con todo, no es extraño que a los fans les cueste desasociar la dupla Cranston-White.

Más allá de Walter White

Bryan Lee Cranston no ha sido solo actor. Entre sus trabajos encontramos la producción, la escritura de guiones o la dirección de títulos. Además de esto, ha puesto voz a personajes míticos, como Hal Wilkjerson (el padre de la serie Malcon in the middle en su versión inglesa).

En lo que respecta a su vida, el camino hacia el éxito de Cranston está lleno de hechos insólitos. Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se adentró en el mundo de la interpretación a nivel local y regional. Sus padres que, como él mismo ha declarado, estaban "incapacitados" para la crianza de los niños, obligaron a que se mudara, aún en su adolescencia, con una de sus abuelas. Con el paso de los años se licenció en ciencias policiales y, en la década de los ochenta, se puso frente a las cámaras para elaborar anuncios comerciales. De ahí escalaría progresivamente hasta llegar a Malcom in the Middle, su primer gran éxito. Aquí tienes un anuncio de sus comienzos:

Por otro lado, aunque exista la asociación White-Cranston, lo cierto es que Bryan es un veterano del mundo de la interpretación y ni la serie fue su primer éxito ni parece que vaya a ser el último. Breaking Bad se emitió por última vez en 2013. Desde entonces, hemos podido ver al actor norteamericano en producciones de la talla de Godzilla (2014), The infiltrator (2016) o La formula ganadora de Jerry y Merge (2022). No obstante, en ninguna de ellas ha tenido la importancia que la serie de Gilligan le aportaba. Al menos eso parecía hasta la llegada de su último gran título: Your Honor (2020).

Your Honor

"Su señoría" -la traducción literal- llegó a España de la mano de Movistar Plus el 21 de diciembre de 2020. Con la aparición de Craston, los productores buscaban una cara reconocida para el papel protagonista, así como experiencia en el mundo interpretativo.

Sin embargo, la primera temporada recibió múltiples críticas. Destacan algunos medios las constantes distracciones al espectador, la monotonía de algunos episodios o la falta de innovación en cuanto a los hechos, que se centran, sobre todo, en el juego de persecución. Asimismo, se han señalado ciertas carencias en cuanto al guion, pues este no acaba de resolver todas las incógnitas que se plantean. De todas formas, la acogida entre el público fue relativamente buena y se renovó por una segunda entrega.

Segunda temporada

Los fans de la serie tuvieron que esperar hasta el pasado 13 de enero para la aparición de la segunda temporada, que, además, será la última.

En ella, la trama se centra en el líder de la banda de Desire, Big Mo, quien tratará de expandir su imperio por Nueva Orleans con la ayuda de Little Mo. En este contexto, Fia Baxter se verá obligada a aceptar, a pesar de las dificultades que ello supone, la verdadera naturaleza de su familia, al mismo tiempo que ve cómo las consecuencias del tiroteo de su pareja se le echan encima. De forma paralela, Carlo decide seguir con una gran determinación el camino del crimen que su padre había abierto con anterioridad, mientras que Eugene trata de vengar la muerte de su hermano. Así, parece que la temporada desencadenará en una guerra por las calles de Nueva Orleans.

Conviene aclarar que Movistar Plus no es la única propietaria de los derechos de emisión. Y es que aquellos usuarios que estén suscritos a Amazon Prime Video también podrán disfrutar de las aventuras de Desiato. Aventuras que, en la primera temporada, recibieron una nominación a los Globos de Oro, otra para los Premios BAFTA TV -en la categoría a mejor fotografía e iluminación de TV- y otras dos para los Satellite Awards, aunque finalmente no obtuvo ninguno de ellos.