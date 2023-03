Orange is the New Black es una serie estadounidense de comedia dramática. Comenzó a emitirse en 2013 y finalizó en 2019, habiendo emitido un total de siete temporadas. Actualmente se puede ver en Netflix.

La serie, que fue creada por Jenji Leslie Kohan, está basada en un libro autobiográfico llamado Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, escrito por Piper Kerman.

En esta comedia dramática se muestran las vivencias de Piper Chapman (papel interpretado por Taylor Schilling), una mujer con una vida estable que es detenida por un delito de narcotráfico que tuvo lugar una década atrás. La protagonista cometió dicho delito junto a su amante Alex Vause, cuyo papel interpreta la actriz Laura Prepon.

El gran éxito que tuvo Orange is the New Black, tratando temas como el lesbianismo, la represión sexual, el sistema penitenciario norteamericano o el abuso de poder hizo que esta comedia dramática fuera nominada hasta en 12 ocasiones en los Premios Emmy, consiguiendo hacerse con el premio en una de ellas.

¿Qué es real y qué es ficción en la serie?

Piper Kerman nació en 1969 y, pese a pertenecer a una buena familia y tener un alto cargo ejecutivo, fue detenida por tráfico de drogas y lavado de dinero, un mundo en el que se introdujo por influencia de una mujer con la que tenía una relación. Se le declaró culpable cinco años después de haber cometido el delito y su pena fue de 18 meses.

Posteriormente, Kerman decidió escribir sus memorias durante el año que pasó en la cárcel de Danbury, Estados Unidos. Su libro autobiográfico se convirtió en un best-seller, hasta tal punto que la creadora, Jenji Kohan, decidió inspirar la serie en su caso.

Sin embargo, muchos otros personajes de la serie están inspirados en personas reales, como es el caso de Alex Vause, el personaje ficticio que se basa en la ex-novia de Piper Kerman, que realmente se llama Cleary Wolters. Pese a no ser una persona tan conocida públicamente, Wolters también decidió escribir una novela llamada Out of Orange, en la que contó su paso por la cárcel y su relación con Piper.

Otro personaje real de la serie es Larry Bloom, quien verdaderamente se llama Larry Smith. Se trata del prometido de Piper, que también es escritor y escribió un artículo desde su propio punto de vista llamado "One Sentence, Two Prisoners" ("Una sentencia, dos prisioneros"). Actualmente, Smith y Kerman siguen casados.

Aunque la mayor parte de los personajes son ficticios, la protagonista Piper conoció a una mujer transgénero en la cárcel, la cual se llama Sophia Burset en la serie. En último lugar, el personaje de la encargada de la cocina, Red, también está inspirado en un personaje real puesto que Piper le dedicó unas palabras en sus memorias.

Por otra parte, en la primera temporada, el personaje de Pornstache introducía drogas en la prisión, algo que realmente sucedió. Douglas Kerk era un hombre que trabajaba como seguridad en la cárcel de mujeres y fue arrestado al descubrirse que introducía heroína y otras drogas en la prisión en la que trabajaba. Cabe destacar también que los rostros que aparecen en la apertura de la serie pertenecen a mujeres reales que cumplieron condena en la cárcel.

En la cuarta temporada, que estuvo marcada por el racismo, el personaje de Poussey muere asfixiado a manos de uno de los policías, quien le puso la rodilla en la espalda hasta dejarla sin vida. Esto se trata de un guiño a la muerte de Eric Garner, quien en 2014 fue asesinado a manos de un policía, lo que dio fuerza al movimiento Black Lives Matter.

Para finalizar, otra escena inspirada en un caso real es la muerte de un prisionero en las duchas por la alta temperatura de las regaderas. Esto hace referencia a la muerte de Darren Rainey, un afroamericano que murió en 2012 al ser encerrado por dos oficiales durante dos horas con agua caliente a 82°C.