Crítica de 'FUBAR': el asalto fallido a Netflix de Schwarzenegger

La primera serie de ficción protagonizada por Schwarzenegger es tanto celebración como parodia amable de una carrera dedicada principalmente, que no únicamente, al arte de la acción. Más en concreto, estamos una especie de revival de aquellas 'buddy movies' de los ochenta y noventa que aliaron al forzudo austríaco con compañeros improbables: 'Calor rojo', 'Los gemelos golpean dos veces', 'El último gran héroe' o la mejor y más famosa, 'Mentiras arriesgadas', de la que 'FUBAR' es prácticamente un remake protagonizado por un padre y su hija en lugar de un matrimonio necesitado de emoción. Falta saber si correrá mejor suerte que el verdadero remake en serie de dicho clásico de Cameron, recientemente cancelado después de una sola temporada.

El título, sacado de la jerga militar, es un acrónimo de 'fucked up beyond all recognition' (o "severamente dañado", por traducirlo finamente), y es, probablemente, un chiste a costa del personaje protagonista y el actor que lo interpreta, aunque Schwarzie esté mejor que bien para sus 75 años. En la serie le rebajan una década, quizá por necesidades argumentales. El agente de la CIA Luke Brunner todavía no se ha jubilado, pero ya está al borde de ese horizonte de libertad que le permitirá cumplir su misión más ambiciosa: recuperar a su exmujer Sally (Fabiana Udenio) para llevársela a navegar por el mundo en su nuevo barco, que no barca, como se empeña en decirle la gente.

Por desgracia para Brunner, después de la última misión llega otra más, el rescate de un activo infiltrado en la sociedad paramilitar de Guyana a cuyo antiguo líder descabezó hace veinticinco años. Ahora está a los mandos Boro Polonia (Gabriel Luna), megalómano hijo del líder caído, que en breve va a ser informado sobre la existencia del topo. Solo Brunner, que en el pasado trató de apadrinar y redimir a Boro, puede rescatar al infiltrado y, de paso, evitar la venta al mejor postor (o el peor, según se mire) de un arma de destrucción masiva portátil.

Parece casi pan comido, pero es que la persona a rescatar es, como descubre solo al llegar, su propia hija Emma (Monica Barbaro, de 'Top Gun: Maverick'), ni de lejos tan recatada ni dulce como él se pensaba. A su vez, a Emma no le hace la menor gracia saber que su padre ha estado engañando a su familia haciéndose pasar por vendedor de equipamiento para gimnasios. La 'buddy movie' (o serie para el caso) está servida. 'Boomer' contra 'millennial'. Padre e hija golpean dos veces. Contrarios condenados a aceptarse mutuamente e incluso a admitir que, en el fondo, son como dos gotas de agua.

Nick Santora (creador del thriller tecnológico 'Scorpion') parece buscar un cóctel ameno de acción, humor y algunas dosis de ternura, sin tomarse nada demasiado en serio (aunque el número de bajas es tan importante como irrelevante) ni buscar la trascendencia de parecidas aventuras crepusculares. Pero hacer algo fácil de ver no es tarea fácil. 'FUBAR' flaquea, sobre todo, en el apartado cómico, en el que se insiste en la supuesta gracia de compañeros de equipo (Milan Carter, Travis Van Winkle y Fortune Feimster) abonados a desesperantes juegos de palabras, dobles sentidos y, sobre todo, referencias de cultura pop que, de puro manidas, se dirían propuestas por la inteligencia artificial. Una línea de bajo funk simpática indica cuándo reír, pero cuesta seguirle el juego.

'FUBAR' funciona mejor cuanto más se centra en el duelo particular entre Schwarzenegger y Barbaro, uno y otra indiscutiblemente carismáticos y con bastante química entre ellos. Este cronista soltó su risa más sincera con la imitación que Emma hace de Luke a través de un muñeco de felpa nivel Teleñecos. Como padre incapaz de aceptar la sexualidad de su hija, Schwarzie quizá no haga sombra al Tony Danza de 'La locura de papá', pero las miradas que dirige a Carter, su futuro yerno (Jay Baruchel), son de hilarante Terminator. Brillos fugaces en un panorama tirando a gris.