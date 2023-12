Kelsey Grammer: "Frasier es una gran lente por la que observar lo que pasa en el mundo"

Los últimos serán los primeros, es bien sabido. O en otras palabras: los personajes secundarios acabarán teniendo su propia serie. Al menos si son tan fantásticos como Frasier Crane, el psiquiatra esnob que llegó a 'Cheers' como obstáculo temporal entre Sam (Ted Danson) y Diane (Shelley Long) y acabó quedándose dos décadas en nuestros televisores. Casi otras dos décadas después de su desenlace, la legendaria 'Frasier' ha resucitado este año en forma de suave continuación tardía, sin algunos de los grandes personajes de antaño, pero con Frasier, o el actor Kelsey Grammer, brillando como siempre. Su primera temporada está ya a punto de finalizar en SkyShowtime.

Frasier Crane iba a aparecer en un puñado de episodios de 'Cheers'… y eso iba a ser todo. Sin embargo, aquí estamos casi cuarenta años después, todavía hablando de sus aventuras. ¿Le sorprende?

Sí, es sorprendente que sigamos hablando de él. No sé, diría que sentía la necesidad de ir otra vez a por él y acabar de bordarlo finalmente [risas]. Si no me equivoco, en el principio íbamos a verle en unos siete episodios de 'Cheers'. Los dos primeros fueron un poco como mi prueba de cámara. Me dijeron: "Si estos dos salen bien y vemos que el personaje funciona, haremos los otros cinco". En mitad de ese periodo de tiempo, quizá a la altura del sexto episodio, volvieron y me pidieron que siguiera. Cuando les pedí ser un personaje más en la siguiente temporada, aceptaron de buen grado. Desde entonces, Frasier Crane no ha dejado de ser relevante.

Hacer algo como 'Frasier' (2023) era, en parte, como volver a empezar: no podía apoyarse en su química con las otras estrellas de la serie, que en su mayoría no participan. ¿Era un prospecto incómodo? ¿Emocionante? ¿Ambas cosas a la vez?

Era muy emocionante la idea de eso, empezar una nueva serie. Siempre quisimos incluir al antiguo reparto, pero que a la vez hubiera también fichajes frescos. Por desgracia, no pudimos llegar a un acuerdo con los viejos actores. Quise ver eso como una oportunidad para hacer una serie que tuviese su propia identidad, en la que Frasier fuese el único punto en común con lo visto antes y lo viéramos rodeado de gente interesante, como un hijo adulto [Jack Cutmore-Scott], la chica al otro lado del pasillo [Jess Salgueiro] o mi viejo amigo Alan Cornwall [Nicholas Lyndhurst].

Aunque no podamos verle en carne y hueso en pantalla, Martin Crane [John Mahoney], el padre de Frasier, es una presencia constante, lo que resulta bastante emotivo.

La premisa de la serie fue siempre rendir tributo a Martin. El primer episodio de la antigua 'Frasier' se llamaba 'El buen hijo'; en él conocíamos a Martin y veíamos qué clase de relación tenía con su hijo. Queríamos repetir eso, crear un reflejo; esta vez Frasier iba a ser el padre [el episodio se llama 'El buen padre']. John Mahoney ha sido una referencia constante y hemos hecho todos los homenajes que hemos podido. El nombre del bebé que aparece es John. El bar se llama Mahoney y abrió en 1940, año de nacimiento de John. De modo que él está ahí.

Algún que otro breve regreso ha sido posible: hemos visto a Bebe Neuwirth como Lilith, exmujer de Frasier, y en breve veremos a Peri Gilpin como Roz, su icónica productora. ¿Fue fácil volver a los viejos ritmos con ella?

Casi cada año veo a Peri por Navidad. Así que fue divertido hacer un episodio navideño y abrir la puerta a Peri [ríe]. Es algo que iba a hacer igualmente, ¿por qué no filmarlo? Fue tan sencillo como sentar juntos a dos viejos amigos y dejarles tener una vida conjunta otra vez. Me gustaría encontrar el modo de que estuviera presente en la serie; que pudiéramos verla, si no en cada episodio, al menos en bastantes.

Ahora que Frasier está de vuelta en Boston, ¿qué posibilidades hay de ver retornar a algún personaje de 'Cheers'?

No estaría nada mal. Si encontramos una línea argumental que creamos apropiada, y que no sea simplemente una excusa para meter a alguien de 'Cheers', estaríamos muy abiertos a ello. Puedo imaginarme una visita de Diane, el personaje de Shelley Long, que le rompió el corazón. Y quizá Frasier pudiera pasar página al respecto. Si ha vuelto a Boston es porque tiene cabos por atar. Se fue de allí bajo una nube y quiere quitarse esa nube de la cabeza.

No sé si en el tiempo transcurrido entre la antigua y la nueva 'Frasier' se sorprendió a sí mismo preguntándose: "¿Qué opinaría Frasier de esto?". De los cambios en la cultura y en la sociedad, de los nuevos estilos musicales, de Twitter, de todo.

Me temo que opinaría casi siempre igual que yo [ríe]. No tengo mucha paciencia con algunas de las cosas que pasan últimamente. Creo en el cambio y en el progreso, pero habría que discutir cuántas cosas que se nos presentan como un avance lo son realmente. El famoso dramaturgo y director teatral George S. Kaufman tiene una frase muy buena al respecto. Fue a ver una obra suya seis meses después del estreno y dejó una pequeña nota al reparto detrás de bambalinas: "Ensayo mañana a las 11 de la mañana para eliminar todas las mejoras que se han aplicado a la obra desde el último ensayo". Nuestro mundo y Estados Unidos estarían mucho mejor si se eliminaran muchas mejoras.

Tengo la sensación de que 'Frasier' podría durar mucho tiempo: mientras sigan pasando cosas nuevas en el mundo, él seguirá teniendo reacciones divertidas. ¿Qué planes tiene en cuanto a número de temporadas?

Me gustaría que durara bastante. Estoy de acuerdo con usted en que Frasier es una gran lente por la que observar lo que pasa en el mundo. Sin demasiados juicios morales; es muy crítico con algunas cosas, como, no sé, las interpretaciones en la ópera, pero en la mayoría de cosas es uno más de nosotros. Trata de abrirse camino, igual que todos los demás. Tiene los mismos problemas, la misma confusión… Pero, de algún modo, consigue imponerse a los embates.

¿No diría que este Frasier es un poco distinto al anterior, que se nos ha ablandado un poco?

Es más mayor y más sabio. Es más amable, también consigo mismo. Pero no deja de ser un tipo torturado, porque así es como resulta más divertido [ríe]. Sea como sea, está más cualificado para ser el padre que quiere ser. Y ese es realmente el arco del personaje, acabar siendo ese padre.

La primera vez que oí hablar de una nueva 'Frasier', me hacía gracia imaginarla como otro de esos 'reboots' oscuros, serios, cínicos que tanto se han dado últimamente. ¿Se llegaron a plantear algo así?

Alguien hizo un falso tráiler en YouTube mezclando material de 'Boss', 'Frasier' y otras cosas. No me lo planteé, pero no habría sido algo tan raro. Después de acabar 'La chica de la tele', el personaje de Lou Grant [Ed Asner] protagonizó una serie con su nombre que no era una comedia, sino un drama. Aquello me pareció bastante valiente. Pero Frasier es más interesante dentro de una 'sitcom', creo. Debe estar en ese mundo donde funciona tan bien.

La nueva serie es, en realidad, muy de vieja escuela: fue rodada con público en vivo, con varias cámaras a la vez, al estilo de la telecomedia de siempre. ¿Se habría perdido la magia de otra manera?

Creo que el formato multicámara no tiene precio. En mi opinión, siempre habrá espacio para algo así en la televisión. Ojalá la gente lo redescubra a través de la nueva 'Frasier'.

¿Cuál fue la última 'sitcom' que le hizo reír?

Dejando aparte mi propia serie [ríe], lo que más me hace reír son películas clásicas, cosas como 'Entre pillos anda el juego' o 'Un par de seductores'. Me sigue haciendo gracia ver cómo Steve Martin se pega con un corcho. Las bromas más tontas son las que me ganan.