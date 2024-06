Tanto Clara Lago (Madrid, 1990) como Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) empezaron a una edad temprana en el mundo del 'show bussiness'. Él ganó un Goya con solo 18 años por 'Mar adentro', mientras que ella se dio a conocer en 'Compañeros' y 'El viaje de Carol', aunque su gran taquillazo le llegó con 'Ocho apellidos vascos'. Ahora protagonizan la nueva serie de Netflix 'Clanes', donde viven una historia de amor imposible marcada por el narcotráfico y una venganza.

-¿No tiene la relación de sus personajes, Ana y Daniel, muchos tintes de Romeo y Julieta? Porque ambos vienen marcados por el pasado de sus familias.

-Tamar Novas: Sí, tiene muchos tintes shakespearianos. También hay ecos de 'Hamlet', con un padre que le deja una misión al hijo.

-Clara Lago: Creo que la historia de 'Romeo y Julieta', de las familias enfrentadas, está más en Nuno Gallego y Marta Costa [la pareja joven]. En el caso de Daniel y Ana hay algo de un amor que no es que no sea conveniente, es que es contraproducente. Que surja una historia de amor entre estos dos personajes a Ana le genera un conflicto de intereses bastante importante.

-Daniel actúa fuera de la ley, pero también vemos su lado humano, como su instinto protector con su ahijado.

-Tamar Novas: Cuando leí el guion me fascinó, porque mis referentes como espectador tienen mucho que ver con el cine de Scorsese, de Coppola, de series como 'Los Soprano' y 'The Wire', donde se habla de un ecosistema para entender cómo funciona. Los narcos son de muchos tipos. Lo interesante es ver a una persona que está al margen de la ley y que tiene unos principios y unos valores con los que puedes comulgar.

-La audiencia puede experimentar el mismo viaje que hace Ana, al llegar a un lugar del que ya se había hecho un juicio previo.

-Tamar Novas: Llegas a un sitio con unos prejuicios, con una información, sabiendo que estás en un mundo de criminales. Lo primero es eso, porque están cometiendo delitos contra la salud pública. Lo que pasa es que quedarse ahí no es interesante en una ficción, sino ver a personas con las que tienes mucho más que ver de lo que crees. A mí me ha pasado como actor. Puedes empatizar con estos seres que viven cosas brutales y eligen lo que eligen porque las circunstancias que han vivido les han llevado ahí. Pero eso no quiere decir tampoco que no sean libres de elegir otra cosa... Pero eso es lo que lo hace atractivo.

-'Clanes' está inspirada en hechos reales. ¿De ahí que el clan se llame Padín, como el testigo protegido de la 'Operación Nécora'?

-Tamar Novas: Eso es una pregunta para Guerricaechevarría [el creador y guionista]. Yo creo que sería un gran narco, por cómo oculta la historia. Lo de Padín creo que es un apellido que le gustó. No hay un referente real para la serie.

-Clara Lago: Que la serie recuerde a hechos reales es positivo porque quiere decir que se ha contado bien, de una manera verosímil y realista, aunque no signifique que esta historia concreta sea un 'biopic' de nadie. Al final, Guerricaechevarría ha hecho un trabajo de investigación profundo precisamente para eso, para que tú la veas y dudes si lo que cuenta ha pasado o no. Seguramente un cachito es de una historia, otro de otra... Es una amalgama de un montón de historias reales. Este universo está tan bien construido por todo ese trabajo previo de investigación que ha habido.

-La pregunta que planea constantemente en la serie es si el amor es más fuerte que el sentimiento de venganza. ¿Ustedes lo tienen claro?

-Clara Lago: Sí, aunque lo que pasa en el mundo ya es otra cosa.

-Tamar Novas: Lo que está pasando es bastante terrible. Uno confía en que se impongan otro tipo de fuerzas, pero lo que estamos viviendo, en Gaza particularmente, se llamaría venganza terrorífica.

-Tamar, ¿como gallego le da rabia que en la ficción se asocie tanto Galicia con el narcotráfico?

-Tamar Novas: Es el cliché, un tópico con el que la serie también juega. Yo soy gallego y te hablan de la droga o te piden unos percebes, pero igual que cuando vives en Madrid te dicen lo libre que eres. Jugar con ese tópico y ese cliché está muy bien. Yo estoy feliz de haber podido estar en dos series sobre este tema ['Fariña' y 'Clanes'], me ha ayudado a tener casi un máster en narcotráfico.

-Esta serie también le ha permitido usar su acento gallego.

-Tamar Novas: Igual suena raro, pero yo lo vivo igual que si tuviera que hacer un acento del sur. Obviamente, está más cercano a mí y se me puede dar mejor, pero el acento de esta serie no es el mío que me sale natural ni el objetivo era calcar a nadie. Para mí es el mismo juego que intentar hacer otra cosa que se trabaja antes, como saber pilotar o aprender a hacer alguna actividad con las manos.