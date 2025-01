Netflix contesta a la demanda de Rosa Peral: "Su vida sexual y afectiva es necesaria para contextualizar 'El cuerpo en llamas'"

Nuevo capítulo en la batalla legal entre Rosa Peral, la expolicía local de Barcelona condenada por el llamado crimen de la Guardia Urbana, y la plataforma Netflix a cuenta de la serie 'El cuerpo en llamas'. Peral, que cumple una condena de 25 años de prisión en la cárcel de Mas d'Enric, presentó en octubre una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú contra Netflix y Arcadia, la productora del 'true crime', al considerar que la ficción ha vulnerado su derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad.

Rosa Peral pide una indemnización de 29,6 millones de euros por los daños morales causados con esta ficción, la mayoría de ellos –unos 26,5 millones– para su hija, cuyo personaje también aparece en la serie. La demanda, interpuesta por la abogada Núria González, entiende que la producción da por ciertos "hechos que no se ajustan a la realidad de Peral y que pertenecen a su esfera más íntima", al tiempo que afea que se ponga "en entredicho su vida sexual de manera pública" para lograr una "connotación negativa".

Netflix asegura que "las escenas afectivas en las que aparece el personaje de Rosa ocupan un porcentaje ínfimo del minutaje (el 1,25%)"

La ficción como coartada

Por eso, la demandante lamenta que la serie se invente "hechos para mejor acomodo del producto audiovisual", lo que, bajo el criterio de Peral, puede incurrir en "graves faltas al honor e incluso en una posible discriminación tipificada en la Ley de Libertad Sexual".

Contra esta acusación, Netflix mantiene que se trata de una serie de ficción, no de "un documental que recurra a grabaciones íntimas de la demandante cuya divulgación no haya sido autorizada". "Es un producto de pura ficción –sigue el escrito–, lo que permite descartar tanto la intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad como a la propia imagen". Sin embargo, la plataforma demandada alega que "la serie tampoco se aleja de la realidad de las diversas relaciones sentimentales o sexuales que mantuvo Rosa Peral" y que "resulta imposible deslindar los actos criminales de la vida sentimental" de la exagente, para lo que aportan grabaciones del fiscal que llevó el caso en la Audiencia de Barcelona.

Escenas afectivas

"El entramado de relaciones que la demandante mantenía con diversos hombres durante los meses anteriores al asesinato ha sido ampliamente documentado en las sentencias que la condenaron", así como en artículos de prensa, libros, reportajes y programas de televisión, subrayan los abogados de la plataforma. En este sentido, remarcan que "la serie no ficciona ni recrea con carácter principal la vida sexual de la señora Peral, pero la vida sentimental y sexual de la señora Peral es necesaria para contextualizar los hechos objeto de la serie".

Netflix también destaca que "las escenas afectivas en las que aparece el personaje de Rosa (nunca desnuda) son escasas y ocupan un porcentaje ínfimo del minutaje (el 1,25%); el estrictamente necesario para dotar de coherencia a la trama y reflejar la realidad de sus relaciones y que estaban estrechamente ligadas a los hechos, siendo el asesinato el núcleo alrededor del cual se desarrolla la serie".

Derechos de la menor

En su demanda, Rosa Peral asegura que nunca dio su consentimiento para el personaje de su hija mayor, "completamente identificable" dado que "aparece con su nombre real en la serie". La demanda cree que el personaje de la niña "no es tangencial ni secundario, sino que representa un papel protagónico a lo largo de los ocho capítulos" y ofrece de ella "una imagen marginal y perturbadora, que desde luego le puede influir en su entorno en la actualidad".

La demandante también acusa a la ficción de presentarla como "una madre negligente que no quiso ver a sus niñas durante más de dos años" y mostrarla "como una mujer violenta que saca a su hija de su coche a empujones y gritos". "Ambos extremos son completamente falsos y no aportan nada al relato ficcionado de la supuesta trama judicial que se pretendía contar", recoge la abogada de Peral.

En su respuesta, Netflix señala que los guionistas decidieron que las hijas de Peral "no serían emuladas en la ficción audiovisual" para "evitar cualquier tipo de consecuencia adversa para el desarrollo de las menores". De ahí, mantienen, optaron "por crear un solo personaje de una niña con un nombre ficticio (Sofía), que no se corresponde con el nombre de pila de ninguna de las hijas y con características distintas a las de las menores".

También niega la plataforma que "el personaje de Sofía desempeñe un rol protagónico" ni que "su testimonio sirva como prueba de cargo contra su madre en la ficción", y "mucho menos que se presente un personaje maltratado o ignorado por su progenitora". Para la plataforma "la demandante evita deliberadamente dar cuenta de su muy malograda reputación, tanto por su conducta delictiva (como culpable del asesinato de su pareja) como por su incesante exposición pública en diferentes medios de comunicación, en los que ha aireado ampliamente tanto su vida sexual como su labor como madre".

"Reclamación abusiva"

Netflix también considera que la petición de Peral de casi 30 millones de euros tiene un "carácter abusivo", al tiempo que la compara con otras demandas sobre intromisión ilegítima en el derecho al honor y/o a la propia imagen que rondan los 6.000 euros de media. Este mismo argumento lo alegó la productora Arcadia en su escrito judicial sobre este procedimiento. Además, Netflix hace una alegación "ciertamente incómoda" al recordar que Peral reclama 30 millones de euros por este caso cuando la Audiencia de Barcelona la condenó a indemnizar de forma solidaria –junto al otro exagente inculpado, Albert López– a la familia de la víctima con 785.000 euros.

"Nos encontramos ante un claro abuso que no se cohonesta con los criterios indemnizatorios" de la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, señala la plataforma. También considera "un cálculo frívolo a razón de 1,10 euros por hora de visualización de la serie en todo el mundo, despreciando que los personajes de Rosa y Sofía no aparecen en cada fotograma de la serie (por lo que, en su caso, el cálculo debería estar limitado a los minutos en los que aparezcan) y al territorio de España". En este sentido recuerdan que Peral "no es conocida fuera de nuestro país" para limitar la jurisdicción del procedimiento.

Relevancia pública del caso

Netflix concluye que el crimen de la Guardia Urbana tiene "máxima relevancia pública" para hacer una serie de ficción y que Peral "no es en absoluto una persona anónima". "Los actos que cometió en el año 2017 tampoco son desconocidos para la sociedad", añade el escrito. Sobre la demandante, la plataforma señala que "ella misma ha aireado en numerosos medios de comunicación su vida privada y sus ilícitas actuaciones, llegando incluso a jactarse de su notoriedad". Netflix recuerda también que estrenó el documental 'Las cintas de Rosa Peral', "editado a partir de entrevistas concedidas desde prisión y material gráfico perteneciente a su vida privada".

"Una sentencia estimatoria de la demanda restringiría las libertades creativas y de expresión, impidiendo que nuestros creadores pudiesen tomar elementos de la realidad para narrar hechos de un evidente interés social, tal como viene siendo habitual a juzgar por la profusión de 'biopics' y películas basadas en hechos reales, que no siempre son complacientes con las personas reales a las que representan", destaca Netflix.

